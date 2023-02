Empresário preso por estuprar a ex-esposa foi condenado por tentar matar seis pessoas a tiros

Contra Ricardo Penna Guerreiro, de 46 anos, há uma condenação a 37 anos e quatro meses de prisão. Ele estava solto por força de um habeas corpus e respondia em liberdade. Ricardo preso por agredir e estuprar ex-esposa já foi condenado por tentar matar seis pessoas

Reprodução

O empresário Ricardo Penna Guerreiro, de 46 anos, preso preventivamente após ser denunciado pela ex-esposa, Juliana Rizzo, de 34, por agressão e estupro, enquanto estava dopada por remédios para depressão, já foi condenado a 37 anos e quatro meses de prisão por tentar matar a tiros seis pessoas em uma choperia de Praia Grande, no litoral de São Paulo.

De acordo com o Tribunal de Justiça de São Paulo (TJ-SP), a tentativa de homicídio aconteceu em 2000, quando Ricardo tinha 24 anos. Só em 2019, porém, ele recebeu a sentença – o caso foi julgado após decisão do júri popular.

O juiz havia determinado o cumprimento da pena em regime fechado, mas a defesa do réu conseguiu Junto ao Superior Tribunal de Justiça (STJ) um habeas corpus que garantiu, até então, que Ricardo respondesse pelo crime em liberdade.

O advogado de defesa, Eugênio Malavasi, disse que o processo sobre a condenação está em tramitação e não se manifestará.

LEIA TAMBÉM:

Homem é preso por espancar e estuprar a ex-esposa; mensagens revelam ameaças de morte

Mulher divulga imagens do próprio estupro para provar ataques do ex: ‘monstro me destruiu’

Mulher que gravou o próprio estupro diz que fez denúncia após filhos serem espancados; VÍDEO

O que se sabe sobre o caso da mulher que filmou o próprio estupro para provar ataques do ex-marido em SP

O crime

Ricardo e um outro homem armado teriam se desentendido com o grupo formado por seis pessoas e atirado contra elas. Duas foram feridas na ação criminosa que, à época, foi registrada como tentativa de homicídio.

Os disparos foram feitos na Avenida Ayrton Senna da Silva, no bairro Xixová, em frente ao principal e mais movimentado shopping da cidade.

Segundo o documento do TJ-SP, os dois atiradores tentaram matar as vítimas “por motivo fútil e utilizando-se de recurso que dificultou a defesa das vítimas, mediante disparos de arma de fogo”.

Homem é preso após espancar e estuprar a ex-mulher em Praia Grande

pappa2200