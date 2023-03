Empresário que foi preso por resistir a abordagem e tentar atropelar PMs é um dos alvos em GO de operação contra grilagem de terras no TO, diz polícia

Justiça expediu mandado de prisão contra Diego Henrique Gurgel, mas ele não foi encontrado. Operação investiga casos de tortura, sequestro e cárcere privado, dano qualificado e associação criminosa ligados à disputa por uma propriedade rural. Polícia faz operação contra a grilagem de Terra em Goiás e no Tocantins

A Polícia Civil de Goiás (PC-GO) divulgou que o empresário Diego Henrique Gurgel Hosken, de 34 anos, é um dos alvos em Goiás de uma operação contra a grilagem de terras no Tocantins. Em 2020, Diego foi preso após resistir a uma abordagem policial e tentar atropelar policiais militares em Rio Branco, no Acre.

A Polícia Civil divulgou que procurou Diego em hotéis que ele costuma se hospedar, mas não o encontrou. A corporação entrou em contato com a mãe dele, que disse não ter falado com o filho nos últimos dias, mas se comprometeu a entrar em contato com ele. Mais tarde, o advogado do suspeito entrou em contato com a polícia e informou que o cliente vai se apresentar à Delegacia Estadual de Investigações Criminais (DEIC) na próxima sexta-feira (31). O g1 não conseguiu localizar a defesa do empresário até a última atualização desta reportagem.

A operação “Loteamento Gerais” começou nesta quinta-feira (30) e investiga casos de tortura, sequestro e cárcere privado, dano qualificado e associação criminosa, como mostrou o g1 Tocantins. De acordo com a polícia, todos os crimes estão ligados à disputa por uma propriedade rural de 3 mil hectares em Rio da Conceição (TO). Três policiais militares foram presos durante a operação, segundo a polícia.

A polícia não divulgou qual a participação de Diego no crime. A Justiça do Tocantins expediu um mandado de prisão contra Diego, mas segundo o delegado Eduardo Gomes, da PC-GO, ele não foi encontrado no endereço de Goiás.

A operação

Além da prisão, a Justiça pediu a apreensão de celulares, documentos, objetos, armas e um carro de Diego. A polícia do Tocantins divulgou que um dos alvos da operação está foragido, mas não apontou o nome do envolvido. O delegado de Goiás disse que não pode afirmar se Diego é o alvo foragido.

Em Goiânia, além do mandado de prisão, também foram cumpridos dois mandados de busca e apreensão. Segundo a Justiça, os alvos das prisões são:

Diego Henrique Hurgel Hosken – empresário

Artur Figueiredo Pinto – 2º Sargento da PM

Pablo Rogério Monteiro Parente – 3º Sargento da PM

Marlo Soares Parente – 2º Sargento da PM

Todos os mandados foram emitidos pela Vara Criminal de Dianópolis (TO) e o caso está sendo acompanhado pela Corregedoria da Polícia Militar do Tocantins. As prisões preventivas estão sendo cumpridas em Goiânia, Palmas, Porto Nacional e Lajeado.

As buscas e apreensões estão sendo realizadas nas mesmas cidades e também em Rio da Conceição, no sudeste do Estado.

Prisão no Acre

Em 2020, Diego Hosken foi denunciado pelo Ministério Público do Acre por ter ajudado um amigo a fugir após o atropelamento e morte de uma mulher. Na época, à Rede Amazônica Acre, o empresário alegou que teve medo de parar na barreira policial, já que, segundo ele, é perseguido depois acidente envolvendo o amigo.

Sobre este processo, o Tribunal de Justiça do Acre intimou, no dia 13 deste mês, a defesa de Diego para uma audiência virtual de instrução e julgamento agendada para esta quinta-feira (30), às 11h. O g1 não obteve mais detalhes do caso, como a data em que o denunciado foi solto, por exemplo.

Diego Hosken apareceu segurando uma arma em uma festa promovida no dia 5 de agosto de 2020

