Empresário que morreu ao bater moto de luxo em caminhão viajava com pai para o Chile

De acordo com a Polícia Rodoviária, o jovem de 25 anos fez uma ultrapassagem em local proibido na rodovia que liga Marília a Assis (SP). Nas redes sociais, dupla publicou detalhes da viagem. Empresário que morreu ao bater moto de luxo em caminhão em Marília viajava com pai

O empresário de 25 anos que morreu ao bater a moto que pilotava de frente com um caminhão estava há dois dias em viagem com o pai dele, em direção ao Chile.

O acidente aconteceu nesta sexta-feira (24) na Rodovia Rachid Rayes (SP-333), no trecho entre Assis e Marília (SP). Segundo a polícia, o jovem Ítalo Depolo Barcelos morreu após realizar uma ultrapassagem em local proibido e bater de frente em um caminhão.

De acordo com a Polícia Rodoviária, Ítalo conduzia uma motocicleta BMW, considerada de luxo, e logo atrás, o pai o seguia com uma moto do mesmo modelo.

A polícia informou que, com o impacto da batida da moto, o caminhoneiro perdeu o controle do veículo e bateu na lateral de outro caminhão. Ítalo não resistiu aos ferimentos e morreu no local. Os motoristas dos caminhões não ficaram feridos, bem como o pai do jovem.

No local do acidente, a polícia apreendeu uma câmera GoPro, que pode ter registrado o momento da colisão.

Ainda segundo a corporação, os dois motociclistas, naturais do Espírito Santo, saíram do estado rumo a San Pedro do Atacama, no Chile. A cidade fica situada em um planalto elevado na Cordilheira dos Andes.

Nas redes sociais, Ítalo compartilhou, na noite de quinta-feira (23), uma foto ao lado do pai. No momento do registro, a dupla estava em Belo Horizonte e tinha como destino Marília. Ao todo, já haviam percorrido 780 km desde o início da viagem.

De acordo com o Instituto Médico Legal (IML) de Marília (SP), a família de Ítalo já realizou o traslado do corpo para o estado natal da vítima. Não há informações sobre velório e sepultamento dele.

Comoção nas redes

A trágica morte do empresário gerou comoção de amigos e parentes. “É com muito pesar que quero comunicar o falecimento do Italo Depolo Barcelos, praticamente um sobrinho querido que infelizmente acidentou de motocicleta e partiu, nos deixando com uma dor enorme no peito e na alma”, publicou um amigo nas redes.

“Deus nos ajude nesse momento tão difícil, dai forças às nossas famílias”, complementou.

Assessor de investimentos na empresa Porte Investimentos, a morte de Ítalo também foi lamentada pela empresa nas redes sociais.

“É com pesar que informamos o falecimento do Ítalo Depolo Barcelos, nosso querido amigo e sócio. Nossos mais sinceros sentimentos a toda família do nosso querido amigo Ítalo, cujo legado de trabalho, companheirismo e retidão ficarão guardados em nossa história”, postou a empresa nas redes.

