Empresário tenta fugir de assaltantes e é baleado pelas costas em Franca, SP; vídeo

Homem é baleado em tentativa de assalto em Franca, SP

Um empresário foi baleado durante uma tentativa de assalto a uma empresa na Avenida Jaime Telinil em Franca (SP) na manhã desta segunda-feira (6).

Imagens das câmeras de segurança registraram toda a ação. No vídeo, dois homens armados chegam de moto e entram no local. Eles ameaçam funcionários e exigem dinheiro das vítimas.

Em seguida, as imagens mostram uma sala com quatro homens reunidos. Eles ouvem os criminosos e se assustam. Uma das vítimas, que estava em outra sala, contou que os ladrões chegaram a arrombar a porta.

“Com o barulho e tempo que eles ficaram lá com a gente nessa sala, deu tempo do pessoal que estava na outra sala sair pela janela”, explica o homem, que preferiu não ser identificado.

Ladrões entram em sala de escritório enquanto último funcionário pula a janela para escapar do assalto em Franca, SP

O vídeo também mostra o momento que os quatro homens começam a sair pela janela. Quando o último está prestes a deixar o local, os ladrões entram e um dos criminosos atira nas costas da vítima.

Os dois ladrões fugiram sem levar nada da empresa.

A vítima baleada foi atingida nas nádegas. Ela foi socorrida pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e levada para a Santa Casa de Franca. Segundo o hospital, o estado de saúde é estável e ela deve passar por cirurgia.

A Polícia Civil vai investigar o caso.

