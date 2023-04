Negócio em estação na Zona Oeste de SP, por onde passam 100 mil pessoas por dia, conta com manicure, maquiagem e cuidados com o cabelo. Empresários faturam com salão de beleza dentro de estação de metrô de SP

Se existe um lugar com bom potencial para montar um pequeno negócio é uma estação de metrô. Felipe Fonseca já tinha um quiosque de livros na estação Pinheiros, na Zona Oeste de São Paulo. E decidiu abrir na mesma estação um salão de beleza.

Vivian Safra, que tem mais de 11 anos de experiência no setor de beleza, virou sócia. O salão oferece serviços de manicure, maquiagem e cuidados com os cabelos. O atendimento é feito por ordem de chegada, das 8 da manhã às 9 da noite, de segunda a sexta.

O investimento foi de R$ 130 mil. A estação faz conexão entre quem chega de trem e quem chega de metrô. São 100 mil passageiros todos os dias. E o salão fica bem no meio deste mar de gente que precisa de um serviço de qualidade no meio do caminho.

Marcelo Carpegiani é o superintendente de negócios das concessionárias que administram linhas de trem e metrô onde funciona o salão. Ele afirma que tem trabalhado para oferecer mais conveniência para os passageiros e oportunidades para os pequenos negócios.

Os empresários do salão planejam agora atender também ao público masculino, com os serviços de cabelo e barba. A ideia é solidificar a unidade para poder ampliar e futuramente virar franquia.

Assista à reportagem completa acima.

