A contre-courant de la production d’images de récifs coralliens chatoyants, l’artiste propose une immersion en noir et blanc aux alentours de la péninsule bretonne. Faisant dialoguer l’art et les sciences, il explore la richesse organique des fonds sous-marins et révèle les paysages fantastiques formés par ces écosystèmes côtiers.

Vittorio Ferla