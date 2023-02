En Italie, dans les Pouilles, comment l’aire marine protégée de Torre Guaceto est devenu un exemple de gestion marine vertueuse?

L’Italie recense une trentaine d’aires marines protégées disséminées du nord au sud de la Péninsule. Dans les Pouilles (Sud de l’Italie), la réserve de Torre Guaceto est devenue, en impliquant pêcheurs, structures touristiques et municipalités, un exemple de gestion vertueuse. Paolo Guidetti, directeur de recherche à l’Institut national de biologie, écologie et biotechnologie marine et spécialiste des aires marines protégées raconte ce petit miracle italien.

Vito Califano