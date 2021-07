encanto,-il-primo-teaser-trailer-del-nuovo-film-disney

L’ultima avventura fantastica di Disney ci porta alle pendici dei monti della Colombia fino a scoprire Casa Madrigal, dimora di una famiglia dalle doti straordinarie. Ma sarà l’unica figlia senza poteri, Maribel, a salvare la situazione

Il primo teaser trailer del nuovo film d’animazione Disney Encanto ci dà il benvenuto a Casa Madrigal, la dimora magica attorno alla quale ruota questa favolosa e colorata avventura. Ambientato in un villaggio alle pendici dei monti della Colombia, il lavoro racconta di una famiglia i cui componenti sviluppano ciascuno una particolare abilità magica, dalla superforza alla capacità di creare fiori dalle mani o di assumere qualsiasi sembianza. Tutti tranne Mirabel, l’unica figlia a cui non è toccata in dote una facoltà soprannaturale. Eppure, è proprio lei a imbarcarsi in un’avventura che rappresenta l’ultima speranza, quando si scopre che la magia che circonda il villaggio è in pericolo.

Ad accompagnare la clip di anticipazione è la canzone Colombia, Mi Encanto, interpretata dal cantautore colombiano Carlos Vives, vincitore di 17 Grammy e Latin Grammy: “Questo pezzo celebra la magica diversità della mia terra”, spiega lui. “Fremo dalla voglia di vedere come la musica riuscirà a fondersi con le immagini e i personaggi ispirati all’encanto dei colombiani”. A comporre il pezzo e l’intera colonna sonora è invece Lin-Manuel Miranda, attore e musicista pluripremiato, giunto alla ribalta per il musical Hamilton e per In The Heights, da cui è stato tratto il film Warner Sognando New York in arrivo nelle nostre sale il 22 luglio.

Encanto, invece, debutta al cinema in Italia il 25 novembre. A dirigerlo sono Byron Howard e Jared Bush, già co-registi di Zootropolis, con Charise Castro Smith. Anche se sono chiari i riferimenti a film come Coco o Rapunzel, questo nuovo film vuole essere un omaggio, anche se fantasioso, alla cultura e al paesaggio colombiani, studiati dai registi durante i viaggi preparatori a perlustrare le magie del posto.