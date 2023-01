Encontro de cosplay promete animar fãs de anime e mangás em Suzano

Personagens de games, filmes, anime e mangás são atração do evento que acontece na tarde deste sábado. Atração será no shopping de Suzano

Suzano sedia um encontro de cosplay neste sábado (28). O evento começa às 15h, no shopping da cidade. De acordo com o centro de compras, o público vai encontrar no evento personagens de games, filmes, animes e mangás e de todo o universo da cultura geek.

A atração é gratuita e aberta ao público de todas as idades. O encontro acontece no espaço Game de Férias, em frente ao Puppy Play, no corredor da expansão.

Além do encontro, o público pode se divertir no espaço Game de Férias que, segundo o empreendimento, conta diversos videogames de acesso gratuito das 14h às 19h, até 31 de janeiro. O Suzano Shopping fica na Rua Sete de Setembro, 555, Parque Suzano.

