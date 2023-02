Encontro Nacional de Aeronaves começa nesta sexta-feira (3) na Grande Natal

Evento será realizado no Condomínio Aeronáutico Costa Esmeralda, na Lagoa do Bonfim, em São José de Mipibu. Cantor Waldonys fará acrobacias aéreas. O 3º Encontro Nacional de Aeronaves (Enace) será aberto ao público nesta sexta-feira (3), no Condomínio Aeronáutico Costa Esmeralda, na Lagoa do Bonfim, em São José de Mipibu. O evento é voltado para todos os apaixonados por aviação, com atividades como paraquedismo, acrobacias aéreas e exposição de aeronaves antigas.

Os ingressos são vendidos pelo Outgo e também é preciso doar um quilo de alimento não perecível ao Programa Mesa Brasil, do Sesc RN.

Waldonys fará acrobacias aéreas durante evento

Divulgação

A programação segue até domingo (5), sempre das 8h às 17h, e contará com apresentações da Orquestra Sanfônica do Museu do Vaqueiro, acrobacias aéreas com Waldonys, Flávius Neves e Geraldo Piquet, palestras da Força Aérea Brasileira.

O espaço também terá uma área para crianças e apresentações de atrações musicais regionais.

Os alimentos arrecadados na entrada do evento serão doados para instituições sociais cadastradas no Mesa Brasil.

O Condomínio Aeronáutico Costa Esmeralda, sede do Enace, fica localizado na Rua Doutor Severino Lopes da Silva, 1201, na Lagoa do Bonfim, em São José de Mipibu.

Vídeos mais assistidos do g1 RN

Vito Califano