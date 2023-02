‘Encoxada’, mão boba, beijo roubado… saiba como denunciar o crime de importunação sexual durante o Carnaval em RO

Vítima que sofrer algum tipo de violência ou abuso durante o carnaval pode contar com canais de acolhimento específicos da Polícia Civil, Polícia Militar e Delegacia Digital; veja. Vítima que sofrer algum tipo de violência ou abuso durante o carnaval poderá contar com canais de acolhimento específicos da Polícia Civil, Polícia Militar e Delegacia Digital.

Thaís Leocádio/G1 Minas

O empurra empurra das festas de Carnaval não é desculpa para que aconteça o “beijo roubado”, pegada à força, a “mão boba” e puxada de cabelo. Essas atitudes são consideradas agressões sexuais e a pessoa que pratica pode ser severamente punida de acordo com as normas penais.

A conduta da pessoa que força a outra, com violência ou não, pode configurar o crime de importunação sexual que está descrito no artigo 215 do Código Penal Brasileiro.

A importunação sexual é descrita na lei como: “ato libidinoso praticado contra alguém, e sem a autorização, a fim de satisfazer desejo próprio ou de terceiros”. A pena é de reclusão, de 1 a 5 anos, se o ato não constitui crime mais grave.

Mulheres sofrem mais com esse crime

O defensor público Fábio Roberto explica que na maioria dos casos a mulher é a principal vítima desse crime.

“Beijar a força, passar a mão, mexer em parte íntimas sem autorização e também se masturbar fazem parte do rol desse crime. Esse tipo de atitude é passiva de pena de reclusão de 1 a 5 anos. É um crime que deve ser combatido”, explica Fábio.

No carnaval, por conta da quantidade de pessoas nas ruas, esses atos, sem a permissão da vítima, podem ocorrer com mais frequência.

Diante de uma cena de importunação sexual, o defensor orienta que as pessoas que presenciarem a situação, devem acolher a vítima e em seguida ajudá-la, se necessário, a oficializar uma denúncia.

“Deve chamar a vítima e se colocar à disposição dela, pois o testemunho é importante. Lembrando que nos crimes sexuais, a palavra da vítima tem um peso muito importante, tanto na fase do inquérito policial, quanto na fase da ação penal, quanto quando vai para o judiciário para que o juiz analise e dê a sentença”.

Por meio da denúncia formal é possível iniciar os processos de investigação cabíveis para identificar e localizar o agressor e assim evitar que ele cometa o crime com outras vítimas.

Onde denunciar?

A vítima pode realizar a denúncia em qualquer unidade policial, pela Delegacia Virtual e pelo telefone 197 (que funciona 24 horas).

A Delegacia Especializada no Atendimento à Mulher (Deam), em Porto Velho, fica localizada na avenida Amazonas, 8145, no bairro Escola de Polícia e disponibiliza o telefone (69) 8479-8760, que realiza atendimentos das 8h às 18h.

NÃO É NÃO!

São exemplos de crime de importunação sexual:

Beijo ‘roubado’

Apalpar sem consentimento da outra pessoa

Lamber sem consentimento da outra pessoa

Tocar sem consentimento da outra pessoa

Masturbar-se em público

Ejacular em público

Passar a mão em partes íntimas ou outro local com alguma conotação sexual;

Puxão de cabelo;

‘Encoxar’ (encostar-se, geralmente por trás, e “se esfregar” nas coxas ou nas nádegas de alguém) sem a permissão.

