Enem 2023 tem datas de inscrição adiadas para junho; veja novo calendário

A princípio, Inep havia divulgado que inscrições aconteceriam em maio. Datas de aplicação da prova estão mantidas para 5 e 12 de novembro. Estudante usa caderno de prova para se proteger da chuva antes da prova aplicada no ano passado em Ribeirão Preto

Érico Andrade/g1

As inscrições do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2023 foram adiadas, nesta quarta-feira (15), para o período de 5 a 16 de junho.

No cronograma original, o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) havia marcado essa etapa para maio.

Segundo o órgão afirmou ao g1, a mudança tem uma razão logística: evitar que as inscrições aconteçam no mesmo período que as do Exame Nacional para Certificação de Competências de Jovens e Adultos (Encceja), previstas de 22 de maio a 02 de junho.

Apesar dessa alteração, as datas de aplicação do Enem estão mantidas para 5 e 12 de novembro.

🗓️ Veja como ficou o cronograma para este ano:

Inscrições: 5 a 16 de junho

Provas: 5 e 12 de novembro

Divulgação do gabarito: 24 de novembro

Resultados: 16 de janeiro de 2024

