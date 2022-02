energia,-di-castelnuovo-(bocconi):-“le-trivelle-nell’adriatico-sono-una-faciloneria”

Stavamo già affrontando un terribile caro bollette, con una mossa da 5 miliardi che voleva far leva sulle rinnovabili, ma anche riaprire una vecchia questione: le trivelle nel nostro mare, per estrarre il nostro gas. Ora la questione Ucraina rende il tutto ancora più probabile: “Meglio produrre gas italiano che dipendere da quello russo” ha detto Roberto Cingolani, ministro della transizione ecologica. Ma questa autosufficienza energetica nel campo del gas non è possibile, secondo Europa Verde, che stima le riserve di gas italiano estraibili limitate a 45 miliardi di metri cubi, qualcosa che “può soddisfare la domanda per soli 7 mesi del fabbisogno complessivo annuale”, hanno fatto sapere Angelo Bonelli ed Eleonora Evi, i due portavoce nazionali di Europa Verde. Il governo parla invece di circa 90 miliardi di metri cubi, con una possibilità di essere estratti al 90%. Ma nelle stesse intenzioni dell’esecutivo dai giacimenti italiani di gas, che attualmente forniscono solo circa 3 miliardi di metri cubi di gas, potrebbero comunque essere portati a non oltre i 6 miliardi, con l’adeguamento degli impianti e nuove ricerche in Adriatico (che implicano comunque tempo e costi).

“Le trivelle nell’Adriatico sono una faciloneria, una mossa politica che ha un solo obiettivo: far contenti alcuni settori industriali. Potremmo sperare di coprirci al massimo il 2, 3% del necessario. Inoltre la scelta non farebbe bene al mercato: si chiede alle aziende del gas, che normalmente ottengono alti profitti, di vendere poi quel gas a prezzi calmierati: è una mossa pericolosa interferire con i prezzi del mercato, mossa che in genere paghi dopo. Inoltre: quanto tempo servirebbe? A noi serve adesso, sia per la crisi ucraina sia per il rispetto degli impegni legati al clima. Infine, il tutto ha un alto costo, e con gli obiettivi precisi di decarbonizzazione al 2030 – che è tra 8 anni – non ha senso volgere l’attenzione verso infrastrutture ad alta intensità di carbonio. Non ha senso per il clima, né per economia. Bisogna investire su elettrificazioni, rinnovabili ed efficienza energetica”. È chiaro e deciso il parere di Matteo di Castelnuovo, direttore MASEM, Master in Sustainability and Energy Management all’Università Bocconi di Milano.

Photo by Grant Durr on Unsplash

Quali sono le conseguenze possibili nel medio lungo periodo del conflitto ucraino, i possibili scenari energetici? Cosa possiamo fare, e cosa rischiamo? “Siamo letteralmente legati al tubo russo – risponde Castelnuovo – il gas russo ci ha reso terribilmente vulnerabili. Nel breve periodo possiamo cambiare fornitori, ma aumenterà il prezzo. Nel medio-lungo periodo, logico sarebbe accelerare la decarbonizzazione, incentivando ulteriormente certe tecnologie e diversificare le fonti, con un certo costo da pagare. Ma è un errore investire nelle infrastrutture del gas per cercare di compensare. Trivellare l’Adriatico per raggiungere un 2% è un errore. Sappiamo già che dobbiamo decarbonizzare. In tutto questo diciamo che gli Usa potrebbero aiutarci di più fornendo gas liquefatto a un prezzo ragionevole – cosa che Biden ha accennato di voler fare – piuttosto che intervenendo nel conflitto. Quel che è successo non sarebbe mai successo in agosto: è una minaccia di visibilità. È un discorso di paura su un bene al quale non possiamo rinunciare”.

Insomma, dobbiamo ridurre la dipendenza dal gas russo, accelerando la decarbonizzazione (ma anche il risparmio energetico) nel lungo periodo. Nell’immediato possiamo rivolgerci a Algeria e Azerbaigian, dal quale riceviamo gas sulle coste pugliesi, e il gas liquefatto da Usa, Qatar e Australia. “Che però costano molto di più. Quanto? All’incirca un 30/50% in più. Biden aveva convocato le società oil & gas americane, dicendo: se la situazione peggiora, dovete portare gas all’Europa a prezzi ragionevoli. Speriamo che si realizzi veramente, e presto”.

Quanto meno, possiamo consolarci che questa crisi acceleri il processo verso le rinnovabili, nel mondo e in Italia? “Lo sarebbe, ma solo nel breve termine. Quando il petrolio supera una soglia psicologica e gli autotrasportatori protestano, difficilmente posso tassare a favore del clima o chiedere sacrifici in questo senso. Siamo di fronte a un dramma anche per il per il clima. Già non si parla più di transizione, ma si parla di gas, trivelle ecc. La priorità è cambiata. Invece il clima dovrebbe essere la nostra ossessione. Cosa rischiamo? Di arrivare al 2029 e vedere i governi costretti a fare Dpcm per contingentare gli idrocarburi, vietare le auto e limitare molto i riscaldamenti”.

L’articolo Energia, Di Castelnuovo (Bocconi): “Le trivelle nell’Adriatico sono una faciloneria” proviene da The Map Report.