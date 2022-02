energia-elettrica-+62%:-gommisti-e-officine-devono-alzare-i-prezzi

Il caro energia sta seriamente mettendo in ginocchio aziende e famiglie. Ci sono differenze, anche importanti, tra settore e settore, ma officine e gommisti, con tutte le attrezzature continuamente collegate alla corrente, sono tra le aziende colpite.

Il 2021 ha visto un aumento costante dei prezzi, ma il vero e proprio balzo verso l’alto è arrivato a gennaio 2022. L’Unione Nazionale Consumatori ha stilato la classifica dei prodotti che stanno registrando i maggiori rincari. In testa alla top ten dei prodotti non alimentari, il Gas naturale e di città che vince con un astronomico +62,5% rispetto a gennaio 2020. Al secondo posto l’Energia elettrica, +62,1% sull’anno scorso. Medaglia di bronzo per gli Altri carburanti per mezzi di trasporto privati (gpl, metano, ricarica elettrica), con un +41,1%. Seguono il Gasolio per riscaldamento (+21%), al quinto il Gasolio per mezzi di trasporto (+20,2%) e Benzina (+18,9%).

Sotto sono disponibili le classifiche complete, ma la situazione è chiara: sta aumentando tutto e questo avrà effetti importanti sulle aziende, sia direttamente, con un significativo taglio dei margini di guadagno, sia indirettamente, con i clienti finali che, per forza di cose, si vedranno costretti a ridurre le spese. E, con il cambio gomme alle porte, questa non è una buona notizia.

Parlando di quest’ultimo punto, anche i prezzi dei servizi legati alle vacanze sono in crescita, con i pacchetti sulle destinazioni nazionali che salgono del 16% e, appena fuori dalla top ten, Alberghi, motel, pensioni e simili che segnano un +11,6%. Questo naturalmente significa che meno clienti si recheranno in auto in vacanza.

Anche Confindustria ha sottolineato che la situazione è drammatica e richiede interventi urgenti e strutturali di politica industriale: “L’impatto dei maggiori costi energetici a cui stiamo assistendo si sta abbattendo sulle imprese industriali. Per questi settori, che al momento stanno responsabilmente assorbendo tutti i costi, il caro-energia si traduce in una forte erosione dei margini operativi e potrebbe comportare decisioni di chiusura produttiva. Questa drammatica evoluzione dello scenario energetico implica, per la manifattura italiana, un fortissimo incremento di costi per la fornitura di energia, che passano dagli 8 miliardi circa nel 2019 a oltre 21 nel 2021 e a oltre 37 nel 2022. Si tratta di un incremento del costo complessivo del +368% nel 2021 e di oltre 5 volte rispetto ai costi sostenuti nel 2020.”

Che fare? A breve termine, la prima manovra è, ovviamente, rimbalzare gli aumenti sul consumatore finale, alzando i prezzi dei pneumatici e, ovviamente, dei servizi.

I produttori di gomme hanno già più volte, a partire dall’anno scorso, aumentato i loro listini egli aumenti si riflettono sui siti di e-commerce, dove le gomme segnano aumenti fino al 65% rispetto al 2019.

A medio lungo termine, una possibilità potrebbe essere quella di investire in fonti di energia rinnovabile. In questa fase, tuttavia, decisivi saranno i contributi pubblici.

Top ten rincari annui di gennaio 2022 – prodotti non alimentari

N Prodotto Rincari annui di gennaio 1 Gas naturale e gas di città 62,5 2 Energia elettrica 62,1 3 Altri carburanti per mezzi di trasporto privati (gpl, metano, ricarica elettrica) 41,1 4 Gasolio per riscaldamento 21 5 Gasolio per mezzi di trasporto 20,2 6 Benzina 18,9 7 Apparecchi per la telefonia fissa 17,2 8 Apparecchi per riscaldamento, condizionatori d’aria 16,2 9 Lezioni di guida, esami, patenti e controlli tecnici dei veicoli 16,1 10 Pacchetti vacanza – nazionali 16 11 Alberghi, motel, pensioni e simili 11,6

Fonte: Unione Nazionale Consumatori su dati Istat

Top 20 rincari annui di gennaio 2022 – prodotti alimentari

N Prodotto Rincari annui di gennaio 1 Oli alimentari (diversi da olio di oliva) 19,9 2 Vegetali freschi diversi da patate 13,5 3 Burro 10,8 4 Pasta (fresca e secca) 10 5 Frutti di mare freschi o refrigerati 8,4 6 Farina 6,7 7 Frutta fresca o refrigerata 5,5 8 Pesce fresco o refrigerato 5,1 9 Margarina e altri grassi vegetali 4,9 10 Succhi di frutta e verdura 4,8 11 Vegetali surgelati diversi da patate 4,3 12 Carne ovina e caprina 4,2 13 Gelati 4 14 Olio di oliva 3,9 15 Latte conservato 3,7 16 Pane 3,6 16 Altri preparati a base di carne (carne macinata, wurstel, salsicce) 3,6 16 Zucchero 3,6 17 Altre carni (coniglio, carne equina) 3,4 18 Pollame 3,2 18 Patate 3,2 19 Acque minerali 3 20 Riso 2,9

Fonte: Unione Nazionale Consumatori su dati Istat

