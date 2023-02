Energia furtada em Rondônia em 2022 poderia abastecer toda a cidade de Ariquemes por um ano

O furto de energia é crime, provoca acidentes que podem ser fatais e traz prejuízo ao estado de quase R$ 100 milhões por ano em perda de arrecadação de ICMS. O furto de energia, mais conhecido como gato, é feito por ligações clandestinas que puxam a eletricidade direto da rede. A prática é crime previsto no Código Penal Brasileiro. Em Rondônia, o número de ligações irregulares é bastante alto. Para se ter uma ideia, em 2022, a Energisa fez a autuação de 70 mil clientes irregulares no estado.

Além de ser crime, o furto de energia afeta a qualidade do serviço prestado pela distribuidora e coloca a população em risco

Arquivo

Segundo o gerente de Perdas da empresa, Carlos Augusto Finco, a quantidade de energia desviada no ano passado foi de 96 gigawatts, o equivalente ao consumo de energia de todo o município de Ariquemes por um ano. “Além de ser um ato criminoso, o furto de energia pode ocasionar graves acidentes como incêndios e choques elétricos que costumam ser fatais, afinal, interferir na rede sem os devidos equipamentos traz grandes riscos”, afirma.

O furto também prejudica a qualidade do fornecimento de energia, afinal, a rede elétrica é planejada para atender os clientes regulares e cadastrados nos sistemas da companhia, considerando a carga declarada por eles. “É como, por exemplo, se você preparasse um evento para 20 convidados e, de repente, aparecessem 50 pessoas”, exemplifica o gerente.

As denúncias de ligações clandestinas podem ser feitas de forma anônima

Arquivo

Os gatos de energia ainda trazem prejuízos ao estado de quase R$ 100 milhões por ano em perda de arrecadação de ICMS, recurso que seria suficiente para custear 31 mil alunos por ano nas escolas, comprar 751 ambulâncias ou construir 1.073 casas populares.

As denúncias de ligações clandestinas podem ser feitas de forma anônima pelo contato da polícia, que é o 190, e também pelos contatos da Energisa no 0800 647 0120 , pelo whats app http://www.gisa.energisa.com.br e ainda pelo aplicativo Energisa On.

Vito Califano