energia-solar-em-2023:-expectativas-para-o-segmento

Ocupando o 2º lugar em geração de energia elétrica no Brasil, o mercado de energia solar se mantém promissor nos próximos anos Em constante crescimento, a energia solar fotovoltaica já é uma realidade em todo o mundo, conquistando espaço expressivo também no Brasil. Dados da Absolar mostram que em janeiro deste ano, a energia fotovoltaica alcançou um incrível marco, ocupando a segunda posição na matriz elétrica brasileira, ultrapassando a eólica e ficando atrás apenas da fonte hídrica, totalizando 11,2% de representação, com aproximadamente 24 GW de potência instalada.

Ainda segundo dados da associação, o setor já movimentou cerca de R$ 125 bilhões de investimentos e mais de R$ 39 bilhões em arrecadação de tributos. A projeção é que em 2023, 10 GW de potência instalada sejam adicionados, acumulando mais de 34 GW, ou seja, um crescimento de mais de 52%.

Já a Agência Nacional de Energia Elétrica, a ANEEL, estima que as usinas solares centralizadas e também eólicas respondam por mais de 90% da ampliação prevista em 2023 na capacidade de geração de energia elétrica no Brasil. O crescimento de geração distribuída a partir da fonte solar fotovoltaica também segue com previsão positiva de evolução.

Mercado mais atrativo

Com projeção de crescimento de 5,6% neste ano, segundo a ANEEL, a energia solar fotovoltaica tem se mostrado ainda mais atraente para os brasileiros, com mais de 1 milhão de sistemas instalados no país. Destes, 79% são residenciais. A redução da conta de energia elétrica é um dos principais atrativos, já que após a adoção do sistema pode haver uma redução de até 90% na fatura de energia elétrica.

Além dessa economia, estudo da Greener realizado no ano passado mostra que os preços dos sistemas fotovoltaicos tiveram uma queda média de 12%, devido a diminuição dos custos dos módulos e estoque disponível, tornando o preço mais atrativo para o consumidor final.

Impacto no mercado

Apenas no início do ano de 2023 o Brasil já criou mais de 30 mil empregos no setor e a expectativa é a criação de mais de 300 mil novos empregos até o final do ano, segundo a Absolar. Com isso, os investimentos gerados pelo setor devem ultrapassar os R$ 50 bilhões.

Facilitações na instalação

Atualmente, bancos e empresas privadas já oferecem possibilidade de financiamento para a aquisição de um sistema solar, facilitando o acesso dos consumidores e fomentando o mercado no cenário nacional.

