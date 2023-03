energia-solar-em-casa:-por-que-vale-a-pena-investir-na-modalidade

Economia e impactos positivos ao meio ambiente são apenas alguns dos benefícios Você sabia que o local menos ensolarado do Brasil gera mais energia solar do que o local com mais incidência de Sol da Alemanha? Essa grande vantagem posiciona o país entre os com maior potencial para geração de energia solar, de acordo com Atlas Brasileiro de Energia Solar, elaborado pelo Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (INPE).

Desde o impacto positivo na redução dos gastos mensais até o desenvolvimento sustentável, apostar nessa modalidade de energia limpa e renovável apresenta inúmeras vantagens. Confira a seguir alguns dos benefícios ao migrar para a energia solar.

Até 90% de economia

Já é fato: Um dos benefícios mais atrativos para quem deseja instalar energia solar fotovoltaica é a drástica redução nos gastos com a fatura de energia elétrica mensais do consumidor. Estudos mostram que ao converter a fonte de geração de energia elétrica para energia solar, a economia pode chegar até 90%. De acordo com a região e tamanho do imóvel, ainda é possível gerar créditos acumulados na concessionária através da produção excedente, podendo ser abatidos em até 60 meses.

> Você sabia que painéis de energia solar podem ser reciclados?

Ainda há a possibilidade de geração de energia compartilhada, você sabia? É regulamentada pela Agência Nacional de Energia Elétrica, ANEEL, desde 2015 o compartilhamento de energia através de geração distribuída de um ou mais consumidores, desde que os imóveis consumidores estejam na mesma área de concessão. A geração compartilhada, segundo a Agência, possibilita que os interessados se unam em um consórcio ou cooperativa, instalando micro ou minigeração distribuída a fim de utilizar a energia gerada no abatimento do valor da fatura dos integrantes. Todas as regras podem ser consultadas diretamente no site da ANEEL.

Retorno do investimento em até 6 anos

O tempo médio do retorno do investimento é de 3 a 6 anos, já que o sistema ajuda na economia na conta de luz e requer baixa manutenção dos equipamentos, que contam com uma vida útil longa, podendo chegar a 25 anos. São necessárias apenas manutenções de limpeza anuais, dependendo da região instalada. É importante que essa limpeza seja realizada somente por técnicos de empresas especializadas, a fim de garantir a eficiência do sistema. A Topsun, líder do mercado na região catarinense, trabalha com fornecedores que possuem até 12 anos de garantia de fabricação e no mínimo 80% de eficiência nos painéis solares durante 25 anos.

> Como funciona a energia solar?

O sistema de energia solar também é versátil e pode ser instalado em imóveis de todos os portes. Os painéis fotovoltaicos são modulares e, por isso, se ajustam à demanda do consumidor. Além disso, se engana quem pensa que eles só podem ser instalados em telhados, por exemplo. Aliados à tecnologia, os painéis podem ser instalados em fachadas, solo e até mesmo em água.

Sustentabilidade

Os impactos do aquecimento global no meio ambiente e também na economia seguem em crescimento. Segundo o EPE – Empresa de Pesquisa Energética, a temperatura média do planeta aumentou cerca de 0,5ºC nos últimos 100 anos, com perspectiva de um aumento de até 4ºC até o final do século. Um dos responsáveis por esse aumento é a utilização de fontes de energia não renováveis.

Por ser uma energia limpa e renovável, a energia solar não polui o meio ambiente, além de contar com uma fonte inesgotável, o Sol, não havendo escassez desse recurso. Os impactos ambientais também são mínimos, quando comparado às demais fontes energéticas. Além de não gerar gases poluentes na atmosfera, os materiais utilizados no sistema de energia solar, em sua maioria, podem ser reciclados.

Valorização do imóvel

Ao investir em um sistema de energia solar fotovoltaica, seu imóvel pode ser valorizado de 10% a 20%. Considerada uma prática sustentável e econômica, esses tipos de imóveis estão sendo cada vez mais valorizados pelos consumidores. Estudos mostram que o setor de construção civil está empenhado em implantar as práticas chamadas de ESG – Environmental, Social and Governance, voltadas para preservação do meio ambiente, responsabilidade social e transparência.

> Qual o impacto da energia solar nas cadeias produtivas?

Além da economia na conta de luz mensal também ser um excelente atrativo, os imóveis com pilares sustentáveis ainda podem receber, caso cumpram todos os requisitos necessários, certificações como selo verde. Esse certificado potencializa ainda mais o valor de mercado do imóvel.

Facilidades de pagamento

Investir em um sistema de energia solar fotovoltaica pode ser motivo de dúvida quanto ao valor do sistema. Com as tecnologias mais avançadas e incentivos do governo, o acesso a essa fonte de energia renovável tem aumentado. Atualmente, já existem diversas opções de linhas de financiamento para projetos de vários portes, possibilitando até mesmo parcelamento e taxas de juros mais atrativas.

A Topsun conta com um portfólio de mais de 6 mil projetos realizados e oferece a opção de financiamento bancário com parcelamento em até 72 vezes, sem entrada.

