energia-solar-fotovoltaica-e-a-promessa-de-um-futuro-brilhante

Avanços econômicos no Brasil e no mundo reforçam a importância do setor de energia solar fotovoltaica

O número crescente de brasileiros que abastecem suas casas e empresas com essa fonte limpa e abundante é uma prova disso. A promessa de “transformar cada raio de sol em energia” proporciona ao consumidor economia imediata já no primeiro mês.

Além disso, é uma excelente alternativa para aumentar o valor de um imóvel, uma vez que proporciona liberdade para usufruir da propriedade consumindo de maneira consciente, deixando para trás a dependência da energia elétrica convencional e contas de luz cada vez mais altas.

A adoção dos painéis solares sugere a redução de até 95% da conta de energia, com parcelas menores ou iguais ao valor da fatura, retorno sobre o investimento, maior competitividade nas empresas e a possibilidade de pagar a aquisição com a própria economia que o sistema proporciona, possibilitando “trocar a fatura da conta de luz pela parcela do financiamento”.

Contudo, não é apenas a economia e a sustentabilidade que fazem da energia solar uma escolha vantajosa. Os sistemas fotovoltaicos evitam desperdícios, têm longa vida útil, geram créditos energéticos e podem ser monitorados e compartilhados com outros imóveis. Eles também exigem pouca manutenção e podem ser instalados em áreas isoladas da rede elétrica.

O Brasil tem um extenso potencial energético e uma incidência solar superior em relação a outros países

A energia elétrica sustentável obtida por meio do sol, somada a equipamentos de longa durabilidade, se revela importante para diversificar a matriz e dar mais segurança ao setor.

Em janeiro deste ano, a energia solar atingiu a marca de 23,9 gigawatts de potência instalada, tornando-se a segunda maior fonte de energia do Brasil, segundo levantamento da Associação Brasileira de Energia Solar Fotovoltaica (ABSOLAR).

A adoção da energia solar fotovoltaica, no Brasil e no mundo, traz a proposta de um futuro brilhante e um ótimo investimento econômico e ambiental mesmo em tempos de crise, se sobrepondo às mudanças climáticas, à queima de combustíveis fósseis, usinas eólicas e também de energia importada de outros países.

Empresa ararense aliada no desenvolvimento da energia limpa

Energia solar fotovoltaica e a promessa de um futuro brilhante

Com seis anos de excelência no mercado, a SolAraras é uma empresa pioneira em energia fotovoltaica na região, oferecendo atendimento de excelência e projetos personalizados para seus clientes.

Fundada em 2015 pelo engenheiro eletricista belga Claude Païssé, a empresa acumulou vasta experiência em instalações que geram economia para os clientes, com sistemas projetados para atingir a melhor relação custo x benefício.

A SolAraras se destacou no mercado graças à seriedade em seus serviços e ao nível de acabamento de suas instalações. Com isso, expandiu suas operações além do município e atualmente possui instalações em diversas cidades da região, com mais de 300 clientes satisfeitos com o serviço prestado.

Como estampa em seu site “Experiência e Segurança é o que nos define”, a empresa se firma como uma referência em energia fotovoltaica.

