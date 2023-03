Energisa abre mais de 40 vagas para cargos de nível médio em vários municípios de RO

Oportunidades são para eletricistas, técnico em transmissão e auxiliar comercial. Maior número de vagas está em Porto Velho e Cacoal. Energisa abre vagas de emprego.

Divulgação Energisa

Mais de 40 vagas de emprego em diferentes setores estão abertas na Energisa Rondônia. Os cargos estão distribuídos nas cidades de Porto Velho, Ariquemes, Ji-Paraná, Cacoal, Rolim de Moura, Nova Mamoré, Itapuã do Oeste e Vilhena.

O maior número de vagas está em Porto Velho, com 13 oportunidades, seguido de Cacoal, com 12 vagas disponíveis.

Os cargos exigem nível médio e são para eletricistas, que atuarão nas áreas de construção e manutenção, operação e distribuição, além de vagas para técnico em transmissão e para auxiliar comercial.

Além da remuneração, o funcionário tem direito a plano de saúde e seguro de vida, plano odontológico, previdência privada, participação nos lucros, vale alimentação ou refeição e programas de qualidade de vida.

As vagas podem ser acessadas na plataforma de carreiras da Energisa.

Como se candidatar

No site, o candidato pode selecionar o estado e a cidade de interesse. Serão exibidas informações sobre pré-requisitos, atividades e a opção para se inscrever no processo seletivo. E caso a vaga desejada não estiver disponível no momento, o interessado pode cadastrar o currículo no banco de talentos.

Mata