Energisa abre vagas de emprego e estágio em cinco cidades do Tocantins

Oportunidades são para eletricistas de distribuição e de montagem e manutenção. Estudantes do curso técnico em eletrotécnica podem concorrer a quatro vagas de estágio. Energisa abre vagas de emprego e de estágio

Divulgação Energisa

A Energisa está com vagas abertas para eletricista de distribuição e eletricista de montagem e manutenção. São cinco vagas para eletricista de distribuição, uma para cada cidade: Guaraí, Gurupi, Miracema, Natividade e Palmas. Na capital, ainda tem uma vaga para eletricista de manutenção. Há quatro vagas também para estágio em eletrotécnica em Palmas.

Compartilhe no WhatsApp

Compartilhe no Telegram

Os salários variam de acordo com o cargo e a experiência do profissional. A seleção é gratuita e passa por triagem que avalia os pré-requisitos de cada cargo, escolaridade, cursos de qualificação e outros conhecimentos.

Para concorrer ao cargo de eletricista de destruição, o candidato deve ter ensino médio completo, curso de Eletricista de Redes de Distribuição, curso de NR 35, módulo complementar de NR 10 e carteira de habilitação B.

LEIA TAMBÉM

Mais de 600 vagas de emprego estão abertas em nove cidades do Tocantins

Sine Tocantins oferece mais de 700 vagas de emprego em diversas áreas e cidades

Cidades do Tocantins ofertam 32 vagas para trabalhadores da área da saúde

Os pré-requisitos para o cargo de eletricista de montagem e manutenção são os mesmos. Além deles, é desejável que o candidato tenha curso técnico em elétrica, eletrotécnica ou similar. Outros cursos complementares também são diferenciais, como NR 10, formação eletricista, reciclagem eletricista, NR 35 trabalho em altura e direção e pilotagem defensiva, ponte rolante, operação de guindauto.

Confira as oportunidades

Guaraí

Eletricista de Distribuição

Gurupi

Eletricista de Distribuição

Miracema

Eletricista de Distribuição

Natividade

Eletricista de Distribuição

Palmas

Eletricista de Distribuição

Eletricista de Montagem e Manutenção

Estágio para Técnico em Eletrotécnica

Veja mais notícias da região no g1 Tocantins.

Vittorio Rienzo