Energisa na comunidade: Caminhão interativo percorrerá vários municípios sergipanos

População poderá realizar troca de lâmpadas e acessar serviços Caminhão percorrerá vários municípios sergipanos

ASCOM ENERGISA

Levar informação sobre o uso eficiente de energia elétrica e serviços disponíveis na agência de atendimento é o principal objetivo do projeto Energisa na Comunidade. A ação acontecerá até o final de março nos municípios de Pirambu, Japaratuba, Itabaiana, Aracaju, São Cristovão, Simão Dias e Santa Rosa de Lima.

O Caminhão Interativo do Programa de Eficiência Energética – PEE fica estacionado na praça principal da cidade levando informações sobre o uso seguro e eficiente de energia elétrica. “O veículo é equipado com aparelhos modernos, de alta tecnologia e proporcionará experiências sobre conceitos físicos e de eletricidade, com muita interatividade. Globo de plasma, bobina de tesla e a tela multitoque com jogos recreativos sobre eficiência energética são algumas das atrações”, explica o coordenador de Eficiência Energética, Pedro Lins.

A população também terá a oportunidade de aprender como funciona a distribuição de energia elétrica, assistindo aos vídeos educativos exibidos no caminhão. No espaço interativo, umas das atrações é a bicicleta geradora de energia, que com algumas pedaladas é possível gerar energia, além de outros objetos interativos que mostram a importância da energia de forma interativa.

Para quem é beneficiado com o Programa de Tarifa Social de Energia Elétrica, também é possível realizar a troca de lâmpadas incandescentes ou fluorescentes por lâmpadas de LED, que são mais econômicas e eficientes. Em 2022, 18 mil famílias foram beneficiadas com a doação de 60 mil lâmpadas de LED.

“A comunidade também receberá dicas sobre uso eficiente de energia em casa para evitar desperdícios. Também é possível realizar a troca de lâmpadas. Lembrando que podem ser trocadas até quatro lâmpadas por unidade consumidora. Para ser beneficiado, basta levar as lâmpadas para serem trocadas e a última fatura de energia paga”, explica Pedro Lins.

Além da troca da lâmpada de LED, algumas ações também podem ajudar com a redução do consumo e uso eficiente da energia elétrica:

Ventiladores: esses aparelhos não resfriam o ambiente, então não devem ser deixados funcionando em ambientes vazios, pois desperdiçam energia.

Geladeiras e freezers: preferencialmente, esses eletrodomésticos devem ficar o mais longe possível do fogão, fornos e outras fontes de calor. A borracha de vedação da porta precisa estar em boas condições para não deixar o ar frio escapar. Não forre as prateleiras com plásticos ou panos, porque isso atrapalha a circulação interna do ar. Não guarde alimentos e líquidos quentes. Regule o termostato para o funcionamento correto da geladeira e, por fim, evite abri-la toda hora sem necessidade.

Iluminação: no verão os dias são mais longos, então aproveite ao máximo a luz natural. E quando precisar das luzes, acenda apenas os cômodos em uso e apague as lâmpadas dos ambientes vazios. Invista nas lâmpadas de tecnologia LED, que são as mais econômicas.

Aparelhos em stand-by: é mais econômico desligar aparelhos direto nos botões ou nas tomadas, e não apenas pelo controle remoto. Em geral, luzes indicativas acessas significam desperdício de energia.

Ferro de passar roupa: neste calor, economize tempo e energia. Passe apenas as peças essenciais. Roupas de cama, de academia e de ficar em casa dispensam o uso do ferro. Para não amassar, basta ter o cuidado de estendê-las corretamente no varal e dobrá-las ou colocá-las em cabides assim que secarem.

Chuveiro: “dê férias” para um dos maiores vilões do consumo de energia. Na hora do banho, use a posição “verão” ou aproveite o calor intenso para se refrescar com a temperatura do chuveiro no modo “desligado”.

Se você quiser saber mais sobre redução de consumo, acesse o “Descomplicador” no link https://youtu.be/LSIe-XRTFpE ou acessar o http://www.gisa.energisa.com.br/ e escolha a opção 16 – Dicas de economia de energia.

valipomponi