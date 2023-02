Energisa orienta famílias de baixa renda sobre benefício da Tarifa Social

Descontos podem chegar a 65% na conta de energia Energisa

ASCOM ENERGISA

A dona de casa Maria Lúcia dos Santos recebe o benefício da Tarifa Social de Energia Elétrica (TSEE) há cinco anos. Com desconto na conta de energia, ela consegue comprar alimentos para alimentação dos dois filhos. Maria Lúcia é uma das 260 famílias beneficiadas com o programa em Sergipe. Mais de 160 famílias ainda podem ser beneficiadas com o programa, mas ainda não estão cadastradas.

A Tarifa Social concede descontos de até 65% na conta de energia elétrica para famílias de baixa renda. Para receber o benefício, a família precisa ter o cadastro atualizado no Cadúnico com renda familiar de até meio salário mínimo por pessoa.

“A Energisa Sergipe tem realizada uma busca ativa para localizar esses consumidores para que eles possam ter esse desconto e pagar um valor menor na conta de energia, evitando a inadimplência e até o uso irregular da energia. Estamos sempre buscando as melhores condições para os nossos clientes”, afirma o coordenador comercial, Danilo Prata.

O cadastro é realizado de forma automática, mas a pessoa precisa estar cadastrada no CadÚnico e precisa que a unidade consumidora esteja sob a sua titularidade para que o cadastro seja efetivado de forma automática. É importante manter esse cadastro atualizado, se não tiver procure o Cras mais próximo para regularizar a situação.

Para ter direito ao benefício, as famílias precisam atender a um requisito abaixo:

-Ser inscrita no Cadastro Único com renda mensal menor ou igual a meio salário-mínimo por pessoa;

-Ser com portador de doença que precise de aparelho elétrico para o tratamento – nesse caso com renda mensal de até três salários-mínimos.

-Famílias com integrante que receba o Benefício de Prestação Continuada.

-Famílias indígenas e quilombolas inscritas no Cadastro Único com renda menor ou igual a meio salário mínimo, por pessoa da família ou que possuam, entre seus moradores, algum beneficiário do BPC.

Canais de Atendimento

Site energisa.com.br

Aplicativo Energisa

On (disponível no Google Play ou App Store do celular)

Call Center: 0800 079 0196

pappa2200