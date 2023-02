Energisa Sergipe vai investir R$ 210 milhões em 2023

O Grupo Energisa investirá R$ 6 bilhões nos 862 municípios de atuação Serão realizados investimentos em obras e melhorias da rede elétrica

A Energisa realizará investimentos de mais de R$ 210 milhões este ano na área de concessão da distribuidora em Sergipe. O Grupo Energisa realizará investimentos na ordem de R$ 6 bilhões em 2023, reforçando a estratégia de crescimento e diversificação do portfólio da Empresa. O valor é quase 10% superior ao planejado para 2022, além de ser o maior volume da história do Grupo para um ciclo anual.

“Estamos criando um ecossistema completo de soluções energéticas. Fornecemos serviços essenciais para mais de 20 milhões de pessoas em 862 municípios de todas as regiões do Brasil, mantendo no centro da nossa proposta de valor os serviços regulados de distribuição e transmissão, que asseguram confiabilidade, universalização e acesso à energia elétrica para todos. Ao mesmo tempo, nosso crescimento também prevê a diversificação do portfólio, contemplando a geração distribuída, geração e comercialização de energia para o mercado livre e serviços de valor agregado ofertados através da (re)energisa”, declara Ricardo Botelho, CEO do Grupo Energisa.

A Distribuição, base de negócio do Grupo, irá destinar seus investimentos na expansão de redes e ligação de novas unidades consumidoras, melhoria da qualidade e da prestação de serviço para os clientes, adequação às exigências regulatórias, bem como ampliar o acesso à energia a regiões mais remotas do Brasil, através dos programas ‘Mais Luz para Amazônia’ e ‘Luz para Todos’. Entre as distribuidoras, o destaque fica por conta da Energisa Mato Grosso, que irá receber mais de R$ 900 milhões, impulsionado, principalmente, pelas demandas do agronegócio no Estado.

A (re) energisa responderá por R$ 1,1 bilhão de investimentos destinados à produção de energia renovável, serviços de valor agregado e demais soluções energéticas, tais como tecnologias de armazenamento em baterias, para comercialização para clientes pessoas físicas e jurídica em diversas regiões do país. “O Grupo Energisa está pronto para atender as mais diversas necessidades dos nossos clientes por serviços energéticos e comercialização de energia elétrica capitalizando em nossa experiência centenária no setor”, complementa Botelho.

Em Sergipe, a maior parte da alocação dos recursos na distribuição será direcionada à instalação de equipamentos telecomandados, construção de subestações e linhas de distribuição de alta tensão, ao combate ao furto de energia, expansão de redes para ligação de novos clientes e às obras de melhoria da qualidade do fornecimento. Atualmente, a Energisa Sergipe atende aproximadamente 847 mil clientes, divididos em 63 municípios.

“Esse investimento reflete a nossa preocupação em garantir energia de qualidade para os sergipanos, e assim contribuir com o desenvolvimento econômico e social das regiões. Nos últimos três anos foram investidos cerca de R$ 475 milhões em obras e modernização do sistema elétrico em Sergipe”, afirma o diretor-presidente da Energisa Sergipe, Roberto Currais.

