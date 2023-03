Enfermeiro de SE viaja pela segunda vez para participar de força-tarefa no atendimento aos indígenas Yanomami

Ele viajou na tarde desta segunda-feira (27) e deverá ficar no território até o dia 14 de abril para compor a equipe da Força Nacional do SUS. Enfermeiro sergipano Marcos Aurélio da Silva Fonseca.

Flávia Pacheco/ Huse

O enfermeiro do Hospital de Urgências de Sergipe (Huse) Marcos Aurélio da Silva Fonseca, de 56 anos, vai atuar, pela segunda vez, como voluntário na missão humanitária em Roraima (RR) para ajudar indígenas Yanomami que sofrem com malária e desnutrição severa. Ele viajou na tarde desta segunda-feira (27) e deverá ficar no território até o dia 14 de abril para compor a equipe da Força Nacional do SUS.

Compartilhe no WhatsApp

Compartilhe no Telegram

“Estou indo para dar continuidade ao trabalho [humanitário] que vai permanecer por mais noventa dias. Eu tive a informação que, desta vez, novos territórios vão ser atendidos. A expectativa é encontrar um certo avanço no que diz respeito à assistência aos Yanomami “, disse o profissional de saúde.

Esta é a quinta missão do enfermeiro, que já atuou pela Força Nacional nas enchentes do Acre, imigração dos haitianos, na Copa das Confederações e na ajuda aos Yanomami, no mês de fevereiro. Ele trabalha no Hospital de Urgência de Sergipe (Huse) há 34 anos e na Organização de Procura de Órgãos, além de atuar no Samu Sergipe.

Crianças yanomami com desnutrição são atendidas na unidade

Caíque Rodrigues/g1 RR

LEIA TAMBÉM

Crise Yanomami: dois meses depois, presença de garimpeiros impede chegada de serviços de saúde a comunidades, diz Davi Kopenawa

valipomponi