Enfermeiros, técnicos e auxiliares reivindicam piso salarial da categoria em Porto Velho

Enfermeiros, técnicos e auxiliares de Rondônia ocuparam a frente da sede administrativa do Governo do Estado, em Porto Velho, durante manifestação realizada nesta terça-feira (14). Eles cobram a implantação do piso nacional da enfermagem.

Uma das faixas expostas carrega a frase: “o salário da enfermagem não corresponde com a dignidade da profissão”.

Manifestações e até paralisações em favor do piso acontecem também em outros estados. De acordo com o Conselho Regional de Enfermagem de Rondônia (Coren-RO), não há paralisação dos serviços oferecidos pelos profissionais em Rondônia.

A lei que estabelece o piso da enfermagem foi sancionada em agosto de 2022. No entanto, foi suspensa pelo Supremo Tribunal Federal (STF) para que fossem analisados os impactos da medida na qualidade dos serviços de saúde e no orçamento de municípios e estados.

Segundo o vice-presidente do Coren, Regis Georg, atualmente os salários pagos no estado para a classe são:

Enfermeiros (as): entre 1,5 mil a 1,8 mil

Técnicos (as) e auxiliares: entre 1,1 mil a 1,2 mil

O piso estabelece o valor de:

Enfermeiros (as): R$ 4.750

Técnicos (as) de enfermagem: R$ 3.325

Auxiliares de enfermagem e parteiras: R$ 2.375

A Rede Amazônica entrou em contato com o Governo de Rondônia e a Prefeitura de Porto Velho, mas não obteve retorno até a última atualização desta matéria.

