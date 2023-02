Enfrente os desafios do campo com tecnologia e segurança com a Nova Nissan Frontier

Precisando de tranquilidade e equilíbrio no dia a dia? Então conheça essa picape! Nova Nissan Frontier

Divulgação

Os desafios movem nossas vidas e com o homem do campo não é diferente. Pelo contrário, ele enfrenta as adversidades da terra, do clima, da atividade que exerce. São dias puxados de trabalho, de uma rotina que exige força, persistência e dedicação. Por isso procurar o equilíbrio em tudo que se faz torna a vida mais leve e segura.

O equilíbrio ganha forma através da tecnologia. Também ganha forma por meio de uma picape com tecnologia japonesa de ponta: a Nova Nissan Frontier.

A Nova Nissan Frontier é a picape que encara qualquer terreno e todos os desafios com toda sua tecnologia, robustez, conforto e segurança que protege você em todo momento.

Tecnologia

Pegar a estrada, se locomover em terrenos íngremes e de uma fazenda para outra realizando manobras com mais tranquilidade e segurança requer muita força e tecnologia.

A Visão 360º Inteligente Off-Road da Nova Nissan Frontier oferece uma visão muito mais clara de tudo que acontece ao redor, fornecendo controle total da picape. Além disso, o sistema inteligente também detecta qualquer movimento inesperado ao redor dela. No monitor, é possível ativar as linhas guias que ajudam a manobrar com perfeição quando for estacionar de ré ou até mesmo para conectar um reboque.

Pacote completo de segurança

O motorista ganha mais confiança sabendo que pode contar com as tecnologias NIM – Nissan Intelligent Mobility.

Alerta avançado de colisão frontal

Esse sistema monitora os dois veículos a sua frente e, ao detectar uma desaceleração repentina, avisa para reduzir a velocidade.

Alerta de tráfego cruzado traseiro

Ao acionar a ré, os sensores observam na parte traseira e avisam se um carro estiver se aproximando de qualquer lado.

Alerta de ponto cego

Esse recurso monitora a área de ponto cego e avisa se detectar um veículo passando onde você não consegue ver.

Alerta inteligente de mudança de faixa

Se você estiver saindo da pista de forma involuntária, essa tecnologia aciona os freios para guiar o motorista suavemente de volta à sua pista de origem.

Faróis automáticos inteligentes

Os faróis são desativados automaticamente se detectar um veículo se aproximando pelo lado contrário. Uma vez que o motorista tenha passado, o sistema os reativa.

Conectividade

A Nova Nissan Frontier vem com a tela Nissan Connect de 8″. Conecte-se pelo Bluetooth e acesse qualquer aplicativo do seu celular com reconhecimento de voz, sem tirar as mãos do volante ou perder o caminho.

A Nova Nissan Frontier entrega força, estilo e conforto. É a picape desenhada para fazer mais.

A versão PRO-4X exibida está equipada com o Santantônio, Acessório Original Nissan opcional comercializado pelas Concessionárias Nissan, sujeito a disponibilidade de estoque. Para mais informações, consulte uma Concessionária Nissan de sua preferência. Para demais versões, configurações e acessórios disponíveis, acesse http://www.nissan.com.br.

Ufficio Stampa