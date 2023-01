Engasgo de bebês: pediatra dá orientações sobre o que fazer

Manobra de Heimlich feita por policiais militares salvou dois bebês engasgados com vômito e leite em Leme e Rio Claro, na quinta-feira (26). Pediatra de São Carlos explica o que fazer quando um bebê engasgar

Com o engasgo de bebês recém-nascidos com vômito e leite em Leme e Rio Claro (SP), na quinta-feira (26), o EPTV1 ouviu o pediatra André Giusti, da Santa Casa de São Carlos, para dar orientações sobre o que fazer nesses casos.

Nos incidentes da região, policiais militares salvaram as crianças com a manobra de Heimlich. (veja abaixo as manobras em caso de engasgo).

Bebês recém-nascidos

O risco de engasgo é maior porque antes dos 6 meses a alimentação é líquida e também há imaturidade das funções corporais.

Como fazer a amamentação

sempre na posição inclinada. Ao terminar de amamentar colocar na posição para arrotar. Não é obrigatória, mas a maioria dos bebês arrota.

Como dormir para evitar engasgo

Sempre dormir de barriga para cima. Nunca de lado e nunca de bruços.

A traqueia por onde passa o ar está no alto. Quando refluir ou regurgitar, não vai pular o líquido e entrar na traqueia.

O que fazer em caso de engasgo:

primeiro é preciso manter a calma. Peça ajuda para o Serviço Móvel de Atendimento de Urgência (Samu) no 192 ou na PM pelo 190.

Colocar a criança de pé, para ver se tossindo ela desengasga. Não chacoalhar, nem jogar para cima.

Sentar o bebê de cavalinho no braço, apoiando o dorso, segurar o ombro e com o dedo no queixo, manter a cabeça um pouco mais baixa que a coluna. Com o dorso da mão, no meio das escapulas, dar cinco pancadas com força para tentar causar a desobstrução das vias aéreas.

Com o dorso da mão, no meio das escapulas, dar cinco pancadas com força para tentar causar a desobstrução das vias aéreas.

Reprodução/EPTV

Coloque a criança de pé e observe se desengasgou.

Caso não tenha desengasgado, deite o bebê no braço. Com os dedos médio e anelar, faça cinco pressões na região 1 centímetro abaixo da linha dos mamilos. Caso não tenha desengasgado, repita a operação.

Manobra de Heimlich é indicada para salvar bebês engasgados

Reprodução/EPTV

Se o tórax não estiver expandindo, vai ser necessário fazer a respiração boca a boca. Deite o bebê em uma mesa, com palma da mão levante um pouco a cabeça, abaixe o queixo e faça duas assopradas na boca. O ar expirado tem 18% de oxigênio e já ajuda a melhorar.

Se o tórax não estiver expandindo, vai ser necessário fazer a respiração boca a boca

Reprodução/EPTV

Criança na faixa de 3 anos ou mais

Deixar tossir. Se estiver perdendo os sentidos, ajoelhe a criança e, com a mão na barriga, tente causar a expulsão.

Importante jamais provocar o vômito em qualquer idade.

Manobra de Heimlich: como aplicar para salvar vida durante engasgo

Mata