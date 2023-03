Engavetamento entre cinco veículos deixa feridos na rodovia Padre Manoel da Nóbrega, SP

Acidente gerou interdição das pistas e congestionamento na rodovia. Acidente ocorreu na Rodovia Padre Manoel da Nóbrega, sentido Praia Grande (SP) neste sábado (25).

Centro de Controle de Informações (CCI)

Um engavetamento envolvendo uma kombi, uma van e três carros deixou ao menos seis pessoas feridas na manhã deste sábado (25), na Rodovia Padre Manoel da Nóbrega, em Praia Grande. O acidente gerou interdição das pistas e congestionamento na rodovia.

O acidente ocorreu, por volta das 7h20, na altura do km 286, na pista sentido Praia Grande. De acordo com o Centro de Controle de Informações (CCI), da Artesp, 18 pessoas se envolveram no acidente.

De acordo com o CCI, o pneu traseiro da van furou enquanto passava pela rodovia. O motorista do veículo tentou mudar de faixa para seguir até o acostamento. Um dos carros envolvidos conseguiu frear a tempo. Porém, o que seguia atrás dele acabou colidindo na traseira dele. Um terceiro carro, que seguia na mesma pista, bateu contra uma kombi, que tombou na pista, entre as faixas 2 e 3.

Engavetamento entre veículos deixa ao menos seis feridos na Rodovia Padre Manoel da Nóbrega, SP

Centro de Controle de Informações (CCI)

A Polícia Militar Rodoviária foi acionada às 7h24. Também foram ao local uma equipe do do Corpo de Bombeiros e um carro de resgate da Ecovias, concessionária que administra o trecho.

Segundo a Ecovias, concessionária que administra o Sistema Anchieta-Imigrantes, 12 vítimas saíram ilesas, cinco pessoas tiveram ferimentos leves e uma apresentou ferimentos moderados. Segundo a Polícia Militar, três vítimas foram encaminhadas para o PS Central de Praia e duas para o PS de Cubatão.

Ainda de acordo com a concessionária, há congestionamento entre os km 286 e 288 na rodovia Padre Manoel da Nóbrega. O acostamento e as faixas 1 e 2 chegaram a ser bloqueadas, porém, foram liberados por volta das 9h.

VÍDEOS: Mais assistidos do g1 nos últimos 7 dias

Mata