Engavetamento entre quatro veículos deixa um ferido na BR-153 em Ocauçu

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal, o acidente envolveu quatro veículos na tarde de domingo (26). Pista precisou ficar totalmente interditada por aproximadamente 40 minutos. Engavetamento na BR-153, em Ocauçu (SP), envolveu duas carretas, um ônibus e uma caminhonete

PRF/Divulgação

Um engavetamento envolvendo duas carretas, um ônibus e uma caminhonete foi registrado no final da tarde de domingo (26), na rodovia Transbrasiliana, a BR-153, na altura do município de Ocauçu (SP).

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal, o acidente entre os quatro veículos foi próximo ao quilômetro 276, por volta das 17h.

Ainda segundo a corporação, a pista precisou ficar totalmente interditada por aproximadamente 40 minutos. Na sequência, o fluxo do trânsito foi liberado no sistema Pare e Siga até as 00h45 de segunda-feira (27), quando o tráfego foi liberado em ambos os sentidos no local.

Em virtude da colisão, uma pessoa teve ferimentos leves e foi atendida no local pela equipe de socorristas da concessionária que administra o trecho. As causas do acidente ainda serão apuradas.

Confira mais notícias do centro-oeste paulista:

Veja mais notícias da região no g1 Bauru e Marília

Vito Califano