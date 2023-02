Engavetamento entre três caminhões deixa motorista ferido na subida da Serra das Araras

Acidente aconteceu na altura do km 237, em Piraí. Segundo a CCR RioSP, trecho chegou a ficar totalmente interditado. Caminhão fica destruído após engavetamento na subida da Serra das Araras

Um engavetamento entre três caminhões deixou um motorista ferido na subida da Serra das Araras. O acidente ocorreu às 14h14, no km 237, em Piraí (RJ).

O homem foi atendido por uma equipe de resgate da CCR RioSP, concessionária que administra a rodovias, e levado para o Hospital São João Batista, em Volta Redonda (RJ).

Procurada pelo g1, a unidade médica não havia dado retorno sobre o estado de saúde do paciente até a publicação desta reportagem.

Segundo a Polícia Rodoviária Federal, o trecho chegou a ficar totalmente interditado, mas foi normalizado após a retirada dos veículos.

Caos na Serra das Araras

Longo engarrafamento se forma por conta de interdição na Serra das Araras

Logo nas primeiras horas desta sexta-feira, o trecho da Serra das Araras foi interditado totalmente em ambos os sentidos por conta de deslizamentos de terra.

Foi necessário também bloquear outros trechos por precaução, em virtude das chuvas fortes e intensas que vem atingindo a região nos últimos dias, tornando o local suscetível a novos deslizamentos.

+ Estrada tem traçado de 1928 e só deve ser duplicada em 2029

Desde cedo, equipes da CCR RioSP atuaram para desobstrução das vias e conseguiram liberar a maior parte dos trechos que estavam bloqueados. Por volta de 16h30, no km 239, os dois sentidos funcionavam em meia pista:

Sentido Rio

Tráfego flui pela faixa da direita e acostamento.

Sentido SP

Tráfego flui pela faixa da esquerda.

A orientação da concessionária é que o motorista evite trafegar pela rodovia e, em caso de emergência, pare num posto de serviço ou em uma das cidades próximas à rodovia.

