Engavetamento envolve quatro veículos e deixa sete vítimas na Rodovia Comandante João Ribeiro de Barros

Um homem, de 72 anos, e uma enfermeira, de 23 anos, ficaram com ferimentos graves.

Um engavetamento envolvendo quatro veículos deixou sete vítimas no km 628 da Rodovia Comandante João Ribeiro de Barros (SP-294), em Irapuru (SP), na manhã desta quinta-feira (30). Um dos veículos envolvidos trata-se de uma ambulância particular.

Um homem de 72 anos, e uma enfermeira, de 23 anos, que estava dentro da ambulância, tiveram ferimentos graves. Ambos foram encaminhados à Santa Casa de Misericórdia de Dracena (SP).

Os cinco envolvidos no acidente, tiveram ferimentos leves.

Segundo a Polícia Rodoviária, o trânsito flui normalmente no trecho onde houve o acidente.

A reportagem do g1 entrou em contato com a Santa Casa de Dracena, mas não obteve respostas sobre o estado de saúde das vítimas.

