Engavetamento envolvendo três carros deixa dois feridos na Via Dutra, em Resende

Acidente aconteceu na altura do km 305, no sentido São Paulo. Segundo a PRF, trecho chegou a ficar totalmente interditado. Um engavetamento envolvendo três carros deixou duas pessoas feridas na sexta-feira (27) em Resende (RJ). O acidente aconteceu na pista sentido São Paulo, na altura do km 305.

As vítimas, que não foram identificadas, foram atendidas por uma equipe de resgate da CCR RioSP, concessionária que administra a rodovia. Não foi divulgado para qual unidade de saúde elas foram encaminhadas.

Segundo a Polícia Rodoviária Federal, o trecho chegou a ficar totalmente interditado, mas foi normalizado após a retirada dos veículos.

Outro acidente em menos de uma hora

Engavetamento entre dois carros na Via Dutra, em Resende

Divulgação/Polícia Rodoviária Federal

Antes do engavetamento, a rodovia tinha registrado outro acidente na sexta em Porto Real. Dois carros colidiram na altura do km 301, no sentido Rio. Ninguém ficou ferido.

De acordo com a PRF, o trânsito chegou a fluir apenas pela faixa da direita, mas foi normalizado horas depois. Os motoristas que passavam pelo trecho enfrentaram lentidão.

Clique aqui e siga o g1 no Instagram

VÍDEOS: as notícias que foram ao ar na TV Rio Sul

valipomponi