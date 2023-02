Engenheiro, auxiliar financeiro e mais: Sine em RR oferta 54 vagas de emprego nesta terça-feira (28)

Atendimento do Sine fica no Centro de Atendimento ao Cidadão (Ceac) e funciona no horário das 7h30 às 13h30. Vaga de engenheiro é ofertada pelo Sine em Roraima

Sistema Nacional de Emprego (Sine) em Roraima oferta 54 novas vagas de trabalho em diferentes áreas de atuação nesta terça-feira (28).

Para concorrer a uma vaga o candidato deve fazer o cadastro no sistema de emprego no Centro de Atendimento ao Cidadão (Ceac), localizado na rua Pavão, 206, bairro Mecejana, zona Oeste de Boa Vista.

É necessário apresentar a carteira de identidade, CPF, carteira de trabalho, currículo e comprovante de residência atualizado. Aqueles que têm cursos na área que deseja concorrer, podem levar os certificados para compor o cadastro. O atendimento ocorre das 7h30 às 13h30.

Veja as vagas abaixo:

Assistente de vendas. Requisitos: experiência na carteira, experiência com abertura e fechamento de caixa, boa comunicação, habilidades com sistema de informática, disponibilidade de horário e ensino médio completo. – 2 vagas;

Atendente de lojas I. Requisitos: experiência comprovada na carteira, experiência na área, preferencialmente do sexo feminino, ser proativo, saber trabalhar em equipe, morar próximo ou ter transporte próprio, disponibilidade de horário e ensino médio completo. – 2 vagas;

Atendente de lojas II. Requisitos: experiência comprovada na carteira, conhecimento em vendas, comunicativo, informática intermediaria, disponibilidade de horário e ensino médio completo. – 2 vagas;

Auxiliar financeiro. Requisitos: experiência na carteira, experiência na área, curso de capacitação na área, possuir CNH, habilidade com sistemas e pacote office, aptidão para gestão de processos e formação em contabilidade ou administração de empresas. – 1 vaga;

Encarregado de frios. Requisitos: experiência comprovada na carteira, experiência na área de fatiador de frios, documentações em dias, morar nas proximidades e ensino médio completo. – 1 vaga;

Encarregado de obras. Requisitos: experiência comprovada na carteira, proativo, disponibilidade de horário e ensino fundamental completo. – 1 vaga;

Engenheiro arquiteto. Requisitos: experiência informal, estagiário de engenharia arquitetura a partir do 6° semestre, com habilidades em Autocad avançada, Excel básico, levantamento de campo e ensino superior incompleto. – 1 vaga;

Engenheiro civil. Requisitos: experiência informal, estagiário de engenharia civil a partir do 6° semestre, com habilidades em autocad avançado, excel básico, e levantamento de campo e ensino superior incompleto. -1 vaga;

Fiscal de prevenção de perdas. Requisitos: experiência comprovada na carteira, experiência na área, documentações em dias, morar nas proximidades, disponibilidade de horário e ensino médio completo. – 2 vagas;

Operador de patrol (niveladora). Requisitos: experiência na informal, disponibilidade para viagem e ensino fundamental completo. – 5 vagas;

Operador de rolo compactador. Requisitos: experiência informal, disponibilidade para viagem e ensino fundamental completo. – 1 vaga

Promotor de vendas. Requisitos: experiência na carteira, CNH A, documentação em dia, disponibilidade de horário e ensino médio completo. – 1 vaga;

Técnico em segurança no trabalho. Requisitos: experiência comprovada na carteira, possuir formação técnica em segurança do trabalho, atividades inerentes a função de técnico em segurança do trabalho, ministrar treinamentos com os colaboradores, nrs-12,14,06,09,25,26,33,35,cipa, vistoria técnica, dosimetria de ruídos, aprs de maquinas e equipamentos e abertura de cat, ter experiência pratica e teórica em treinamentos sst, experiência e-social, possuir conhecimento avançado em informática, disponibilidade de horário e ensino médio completo. – 1 vaga;

Atendente de lojas (vaga exclusiva para pessoas com deficiência). Requisitos: laudo atualizado, disponibilidade de horário e ensino médio completo. – 5 vagas;

Carpinteiro (vaga exclusiva para pessoas com deficiência). Requisitos: experiência na carteira, disponibilidade de horário e ensino médio completo. – 2 vagas;

Empacotador I (vaga exclusiva para pessoas com deficiência). Requisitos: experiência informal, experiência na área, documentação em dias morar nas proximidades, disponibilidade de horário e ensino médio completo. – 1 vaga

Empacotador II (vaga exclusiva para pessoas com deficiência). Requisitos: experiência informal e ensino médio completo. – 2 vagas;

Motorista de caminhão (vaga exclusiva para pessoas com deficiência). Requisitos: experiência na carteira, experiência comprovada no mínimo 6 meses na carteira de trabalho, carteira de motorista (d) ou superior atualizado, curso de movimentação de operação de produtos perigosos (mopp) atualizado, disponibilidade para viajar para o interior e ensino médio completo. – 2 vagas;

Oficial de serviços gerais (vaga exclusiva para pessoas com deficiência). Requisitos: experiência comprovada na carteira, conhecimento de informática básica , laudo atualizado ,disponibilidade de horário e ensino médio completo. – 2 vagas;

Pedreiro (vaga exclusiva para pessoas com deficiência). Requisitos: experiência comprovada na carteira, disponibilidade de horário e ensino fundamental completo. 2 vagas;

Pintor de obras (vaga exclusiva para pessoas com deficiência). Requisitos: experiência comprovada na carteira, disponibilidade de horário e ensino médio completo. – 2 vagas;

Oficial de serviços gerais (vaga exclusiva para pessoas com deficiência). Requisitos: experiência comprovada na carteira, conhecimento de informática básica , laudo atualizado ,disponibilidade de horário e ensino médio completo. – 2 vagas;

Repositor – em supermercados I (vaga exclusiva para pessoas com deficiência). Requisitos: laudo médico atualizado, goste de trabalhar em equipe, pontual, responsável, disponibilidade de horário e ensino médio completo. – 6 vagas;

Repositor – em supermercados II (vaga exclusiva para pessoas com deficiência). Requisitos: laudo atualizado, sem experiência, disponibilidade de horário e ensino médio completo. – 5 vagas;

Servente de obras (vaga exclusiva para pessoas com deficiência). Requisitos: experiência comprovada na carteira, disponibilidade de horário e ensino fundamental completo. – 4 vagas.

