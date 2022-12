Eni e Azienda Nicolazzi insieme per un Natale all’insegna dell’ecosostenibilità e del rispetto per l’ambiente. E’ questo l’accordo raggiunto tra compagnia multinazionale italiana che si occupa di energia e l’Azienda Nicolazzi che da cinque generazione produce Olio Extravergine di Oliva biologico con macinatura a freddo, riuscendo ad abbinare tradizione e innovazione in tutte le fasi che vanno dalla frutto al succo. Con la nascita di Plenitude, Eni ha avviato un percorso nuovo e innovativo, che mira alla salvaguardia dell’ambiente attraverso le energie rinnovabili ed è per questo che punta ad avere partener commerciali che seguano gli stessi ideali. Eni Plenitude sin dalla sua nascita si occupa di energie rinnovabili e pulite per la casa e per la mobilità, nel 2022 si è anche aggiudicato il Premio Nazionale per l’Innovazione “Premio dei Premi”, coordinato dalla Fondazione COTEC su concessione del Presidente della Repubblica, un riconoscimento che conferma che la ricerca e l’innovazione tecnologica sono per Eni la chiave strategica per affrontare con successo la sfida della transizione energetica. L’Azienda Nicolazzi rientra in questi ideali ed è stata scelta direttamente dal noto gruppo italiano dopo una serie di valutazioni e sarà presente nella campagna natalizia sottoforma di premio ai clienti di fiducia con un risalto a livello mondiale per la sempre più importante azienda calabrese che negli ultimi anni ha avuto, e continua ad avere, una crescita sempre esponenziale su tutto il territorio nazionale e non solo. E’ la prima volta che Plenitude si affida ad un’azienda esterna per un concorso a premi ed il marchio Nicolazzi sarà anche l’unico presente in questa campagna natalizia, pertanto il risalto sarà ancora maggiore e andrà a raggiungere circa dieci milioni di utenti. Per l’occasione è stato scelta la linea di olio “Terre del Marchesato”, una linea dedicata a tutta la famiglia, un olio lavorato a freddo seguendo le antiche tradizioni di famiglia e del territorio di Petilia Policastro. Con la spremitura a freddo l’olio biologico mantiene inalterate le proprie caratteristiche organolettiche, si tratta di un olio che nasce nell’alto marchesato crotonese, ai piedi della Sila Piccola, ed è dotato di un altissimo potere nutritivo, oltre ad avere proprietà antinfiammatorie e antiossidanti, agisce in modo positivo sulla produzione della bile e aiuta l’organismo a tenere sotto controllo il “colesterolo cattivo”. Insomma, grazie a tutte queste qualità e ai sistemi di produzione innovativi che guardano all’ecosostenibilità, l’Azienda Nicolazzi è stata scelta da Plenitude per questa nuova campagna in quanto rispecchia perfettamente il Codice Etico che definisce i valori e principi che guidano l’azione di Eni

Autore:Di Antonio Franco

