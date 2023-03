Enquanto corrigia questão de prova pelo celular, professora é ameaçada por homem com faca e tem aparelho roubado em Presidente Prudente

Indiciado, de 32 anos, foi preso em flagrante e possui registros de outras condenações por crimes de tráfico de drogas e furto, segundo a Polícia Civil. Homem é preso em flagrante suspeito de roubar e ameaçar uma professora no Terminal Urbano de Presidente Prudente (SP)

Polícia Civil

Um homem, de 32 anos, foi preso em flagrante por roubo nesta quinta-feira (30), após ameaçar com faca e levar o celular de uma professora da rede estadual de ensino, de 28 anos, ao lado do Terminal Rodoviário, em Presidente Prudente (SP).

De acordo com o Boletim de Ocorrência, a mulher disse que estava em um ponto de ônibus, manuseando o aparelho celular para corrigir uma questão de prova.

Enquanto utilizava o telefone, aguardando o ônibus, um homem se aproximou e tomou-lhe o celular das mãos.

O suspeito começou a correr e a vítima tentou acompanhar o indiciado para tentar reaver o aparelho. Ao perceber que a mulher o estava seguindo, sacou uma faca e proferiu ameaças, momento em que a professora desistiu da perseguição.

Pessoas que estavam no ponto de ônibus também tentaram seguir o suspeito, mas ele sacou a faca e foi em direção dos indivíduos, fugindo do local.

Ainda segundo o documento, uma testemunha que estava no Terminal Rodoviário acompanhou o rapaz e repassou à polícia que ele estava em uma roda de usuários de drogas, com uma blusa preta, com touca cinza.

A Polícia Militar informou que, durante a realização da abordagem, o indiciado admitiu o roubo, porém alegou não ter agredido e tampouco constrangido quem quer que seja. Disse também que havia deixado o celular da vítima na linha férrea, atrás de um hotel da cidade.

Foram realizadas buscas na tentativa de localizar o celular, porém, o aparelho não foi localizado.

De acordo com os policiais, durante as buscas pelo telefone, o suspeito indicou uma pessoa usuária de entorpecente que, por sua vez, negou estar na posse do aparelho. Após confrontar novamente os envolvidos, os policiais foram informados de que o indiciado havia passado o aparelho celular da vítima para uma travesti, que não foi localizada pela equipe.

Prisão

O homem foi preso em flagrante e o delegado representou pela prisão preventiva dele. O investigado permanece à disposição da Justiça.

Conforme a polícia, o suspeito é egresso do sistema prisional desde 2022, com registro de condenações por crimes de tráfico de drogas e furto.

