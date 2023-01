Enquanto soltava pipa, adolescente de 13 anos é picado por cobra em praça pública com mato alto em Presidente Prudente

Líder comunitária do bairro informou que já havia solicitado manutenção do mato alto à Prefeitura Municipal. Adolescente de 13 anos foi picado por cobra enquanto soltava pipa, em Presidente Prudente (SP)

Um adolescente, de 13 anos, foi picado por uma cobra enquanto soltava pipa no Parque Residencial Francisco Belo Galindo, neste domingo (29), em Presidente Prudente (SP).

Segundo informações do Corpo de Bombeiros, por volta das 12h40, o adolescente estava brincando em uma praça na Rua Maria de Lourdes Silva Ardivino, quando foi picado pelo animal na região do braço.

Ainda de acordo com os Bombeiros, o local estava com mato alto e a cobra teria saído de dentro da área verde.

Em contato com a TV Fronteira, o pai do adolescente, Michel de Paula Ferreira Lage, disse que ele estava soltando pipa ao lado de um campo de futebol, quando foi picado pelo animal que estava em cima de uma árvore.

O menor de idade foi socorrido por uma ambulância do Serviço de Atendimento Móvel de Emergência (Same) e levado ao Hospital Regional (HR) de Presidente Prudente.

O Corpo de Bombeiros enviou uma equipe para realizar a captura da cobra, mas o animal já havia se deslocado para o interior de uma mata próxima ao local.

A líder comunitária do bairro, Zenaide, informou à TV Fronteira que já havia solicitado a manutenção do mato alto à Prefeitura de Presidente Prudente.

“Sempre peço as limpezas dos matos. Eles atendem, mas demoram muito. Então uma fatalidade dessa não era para ter acontecido. A criança pagou por algo que não poderia ter acontecido porque é algo muito simples, que o Poder Público já tinha que ter tomado providências. A gente não está pedindo mais do que a obrigação deles de limpar as praças, a área de lazer”, disse a líder comunitária.

Em nota, o HR informou que o paciente em questão, um adolescente de 13 anos, deu entrada no pronto-socorro infantil da unidade neste domingo (29), às 12h53, sendo prontamente atendido pela equipe médica e multiprofissional. “Neste momento, seu estado de saúde é considerado estável.”

