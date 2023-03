ENQUETE: Henrique e Juliano é show mais esperado pelo público no Limeira Rodeo Music

Enquete pediu que internautas escolhessem quais shows eles mais queriam ver no evento. Dupla Henrique e Juliano foi a mais votada

Os internautas que participaram da enquete feita pelo g1 Piracicaba escolheram o show da dupla Henrique e Juliano como o mais esperado do Limeira Rodeo Music. A dupla, que ficou com pouco mais de 50% dos votos, abre a programação do evento na próxima sexta-feira (17).

Em segundo lugar vem a cantora Ana Castela, que também se apresenta no primeiro fim de semana do evento. Veja os resultados dos três primeiros lugares:

Henrique e Juliano – 52,64%

Ana Castela – 31,58%

Hugo e Guilherme – 5,26%

O evento acontece nos dias 17, 18, 24 e 25 de março. Veja abaixo a programação completa e como adquirir os ingressos.

Programação

17 de março

Henrique & Juliano

Pedro Sampaio

18 de março

Hugo & Guilherme

Ana Castela

Ana Castela durante apresentação no Jaguariúna Rodeo Festival em 2022

24 de março

Luan Santana

Ícaro & Gilmar

25 de março

Matheus & Kauan

Dennis DJ

Dennis Dj em apresentação no Jaguariúna Rodeo Festival

Como comprar ingressos

Os ingressos podem ser comprados em pontos de venda ou pela internet (clique aqui). No site é possível visualizar o mapa dos setores e escolher a categoria de ingresso que deseja comprar.

Arena/arquibancada

Pista premium

Camarote privilege

Camarote golden open bar

Os valores podem aumentar dependendo do dia escolhido e do lote do ingresso. Também há opção de comprar o Passaporte, que dá direito a todos os dias do evento.

