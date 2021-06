enrico-brignano,-avete-mai-visto-il-suo-“bolide”?-non-ci-crederete

Sapete qual è il lusso più articolato, posseduto dal grande showman, compagno di Flora Canto? Scopriamolo insieme.

Da anni fa parte di una di quelle categorie che fanno emozionare il grande pubblico, ogni volta che decide di mettersi in mostra con la sua simpatia. Chi se non Enrico Brignano poteva permettersi il “lusso” di avere questo privilegio, non da tutti.

Eppure dalle sue parti di lusso ed eleganza al massimo si parla di argomenti legati al portamento, comunque classico di un uomo tutto “acqua e sapone”, semplice e schietto con chiunque.

Ne va fiero la sua amatissima, Flora Canto che accanto a lui ha esteso la conoscenza al grande pubblico e chissà se in futuro, il dolcissimo maritino la porterà fissa con sè, durante i suoi spettacoli.

Nel frattempo godiamoci lo showman in tutta la sua naturalezza e ironia, nella professione, così come nella vita privata, dove non ha mai dato credito alle proprie ricchezze, se non dall’interno della sua straordinaria persona, da un punto di vista sentimentale

Il bene più grande, posseduto dallo showman

Oltre al cuore, grande come la sua eterna simpatia, Enrico Brignano fa della sua principale ricchezza in termini di beni posseduti, la passione sin da bambino.

Reduce dallo show teatrale come protagonista di “Un’ora sola vi vorrei”, lo showman, marito della candida, Flora Canto, di lui non abbiamo più sentito parlare. In realtà è il personaggio, tutt’altro che avvezzo dal mettersi in mostra e risaltare gli aspetti più intimi della sua vita privata.

A proposito della sua intimità nelle ultime ore lo vediamo in compagnia del suo “bolide” preferito, frutto di una grande passione personale, nel settore automobilistico.

Di recente, Enrico come suo non solito si è fatto immortalare in compagnia del suo “bolide” d’eccelleza. Si tratta di una Peugeot SUV 5008 di ultima generazione, appena “sfornata” in vista delle vacanze e non per mostrare al pubblico la sua (probabile) grande ricchezza materiale.

Il costo della spider motorizzata, in effetti non raggiunge cifre astronomiche. Costa solo 30 mila euro ed è accessibile a tutti. Per voi, invece, qual’è la vostra marca preferita?