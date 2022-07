Enrico Brignano e Flora Canto si sono sposati! “Si è innamorata grazie a…”

Matrimonio Flora Canto ed Enrico Brignano, lui: “Ecco come si è innamorata di me”

Il 30 luglio è la data da cerchiare in rosso per Enrico Brignano e Flora Canto: l’amatissima coppia, infatti, ieri è convolata a nozze dopo anni di fidanzamento, convivenza e amore dal quale sono nati i due figli frutto della loro incantevole storia. Nel corso di una intervista rilasciata al settimanale Visto l’attore romano, uno degli allievi meno riusciti del compianto Gigi Proietti, ha raccontato la sua carriera, soffermandosi ovviamente anche sull’amore di colei che da qualche ora è sua moglie e sono venute fuori delle curiosità niente male sull’inizio della loro storia:

Io trovo che l’ironia nella vita sia fondamentale. Ed è stata proprio questa la molla che mi ha fatto innamorare di Flora

ha rivelato il celebre attore romano alla rivista rievocando poi l’uomo che gli ha cambiato la vita: “Mi innamorai della figura di Gigi Proietti, rimasi folgorato”.

Enrico Brignano ricorda il grande maestro: “Lo rimpiangiamo ogni giorno”

La carriera del comico romano deve molto, moltissimo, all’intuizione di uno dei più grandi artisti italiani, Gigi Proietti. Lo showman è stato uno dei più divertenti comici italiani, capace non solo di intrattenere e strappare risate in ogni angolo d’Italia, ma di tirar fuori dal suo laboratorio allievi estremamente efficaci: “Gigi è stato un padre per tutti noi suoi allievi e per i romani tutti. Lo rimpiangiamo ogni giorno e il suo ricordo andrebbe tenuto vivo, mi resta dentro il suo più grande insegnamento: scegli sempre la strada più difficile” – ha raccontato Enrico Brignano parlando in una intervista al settimanale Visto dove ha ripercorso i suoi inizi – .

Enrico Brignano ha sposato Flora Canto: per la coppia una testimone speciale

E’ finalmente arrivato, quindi, il momento delle tante attese nozze tra Enrico Brignano e Flora Canto. La coppia si è unita in matrimonio dopo aver recentemente lavorato assieme come raccontato dalla stessa attrice e conduttrice, con una testimone speciale: Tosca D’Aquino. “Noi condividiamo gioia e dolori, lei c’era a qualsiasi ora nei momenti difficili, anche alle 2 di notte o alle 6 di mattina” – ha raccontato la moglie di Enrico Brignano.

