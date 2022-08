Enrico Brignano Flora Canto, assenza pesante alle nozze: “Qualcosa si è rotto…”

Perché Paolo Bonolis e Sonia Bruganelli erano assenti al matrimonio della coppia

Sono passate poche settimane dal matrimonio di Enrico Brignano e Flora Canto ma la cerimonia da sogno continua a tenere alta l’attenzione. Tra le preziose parole degli sposi, la tenerezza dei due figli (Martina e Niccolò) e ogni aspetto curato nei minimi dettagli, un’assenza è pesata come un macigno. Tutti hanno notato che Sonia Bruganelli e Paolo Bonolis alle nozze sono stati i grandi assenti. Eppure i quattro in passato erano molto amici. Cos’è successo dunque? Una risposta ufficiale non c’è ma sul settimanale Di Più Tv è possibile trovare qualche maggiore informazione. Alcuni invitati del matrimonio secondo il settimanale hanno detto:

“Un tempo erano grandi amiche, anche per via del rapporto dei loro compagni. Poi è successo qualcosa, non è chiaro il motivo del disaccordo. Fatto sta che ora non si rivolgono più la parola e, di conseguenza, non si parlano neppure Paolo ed Enrico”.

Flora Canto al settimo cielo per le nozze: “Da piccola mi immaginavo così”

Nonostante un brutto imprevisto accaduto proprio al matrimonio Enrico Brignano e Flora sono riusciti a coronare il loro sogno d’amore. Stando alle dichiarazioni riportate dal settimanale Di Più Tv Flora avrebbe detto:

“Quando ero piccola e immaginavo il mio matrimonio mi immaginavo così”.

In particolare Flora ha parlato di un legame tra eleganza e semplicità, con la prima che per essere vera passa inevitabilmente dalla seconda. Per questo il suo abito la Canto l’ha voluto esattamente così “importante, ma allo stesso tempo semplice e puro”.

Il matrimonio di Enrico Brignano si è svolto con il rito civile: per lui si tratta del secondo

Le nozze di Brignano e Flora Canto si sono svolte con il rito civile. Enrico, infatti, ha già un matrimonio alle spalle con la ballerina Bianca Pazzaglia, con cui è stato legato dal 2008 al 2013 e che all’epoca dei fatti si è svolto con il rito religioso. “E’ stato di rito civile, certo, ma il matrimonio è stato coinvolgente perché gli sposi lo hanno voluto in stile americano, molto allegro” avrebbero detto gli amici della nota coppia al settimanale citato nei precedenti paragrafi.

