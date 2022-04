enrico-galiano-torna-a-fasano-per-presentare-“felici-contro-il-mondo”

Il nuovo romanzo verrà presentato oggi pomeriggio nell’incontro organizzato dal Presidio del Libro di Fasano

FASANO – Si terrà oggi, Giornata mondiale del libro e del diritto d’autore, alle ore 17.00, presso l’auditorium dell’IISS “Salvemini” di Fasano, la presentazione del romanzo “Felici contro il mondo” dello scrittore e professore Enrico Galiano, che torna a Fasano dopo tre anni dall’ultima volta. Il libro, edito Garzanti e sequel di “Eppure cadiamo felici”, verrà presentato dallo scrittore che dialogherà con Achille Chillà e Teresa Rubino. L’incontro sarà visibile anche in diretta streaming sulla pagina Facebook Presidi del libro di Fasano, associazione che ha organizzato interamente il viaggio e soggiorno dello scrittore in terra fasanese, nonché l’incontro odierno.

Di seguito la sinossi del libro:

“Gioia ha sempre pensato che ci fosse una parola per dare un senso a tutto. Dove quelle che conosceva non potevano arrivare, c’erano quelle delle altre lingue: intraducibili, ma piene di magia. Ora, il quaderno su cui appuntava quelle parole giace dimenticato in un cassonetto. Gioia è diventata la notte del luminoso giorno che era: ha lasciato la scuola e non fa più le sue chiacchierate, belle come viaggi, con il professore di filosofia, Bove. Neanche lui ha le risposte che cerca. Anzi, proprio lui l’ha delusa più di tutti. Dal suo passato emerge un segreto inconfessabile che le fa capire che lui non è come credeva. Gioia non ha più certezze e capisce una volta per tutte che il mondo non è come lo immagina. Che nulla dura per sempre e che tutti, prima o poi, la abbandonano. Come Lo, che dopo averla tenuta stretta tra le braccia ha tradito la sua fiducia: era certa che nulla li avrebbe divisi dopo quello che avevano passato insieme. Invece non è stato così. Gioia non può perdonarlo. Meglio non credere più a nulla.



Eppure, Lo e Bove conoscono davvero quella ragazza che non sorride quasi mai, ma che, quando lo fa, risplende come una luce; quella che, ogni giorno, si scrive sul braccio il verso della sua poesia preferita. Che a volte cade eppure è felice. È quella la Gioia che deve tornare a galla. Insieme è possibile riemergere dal buio e scrivere un finale diverso. Insieme il rumore del mondo è solo un sussurro che non fa paura.

Enrico Galiano ha finalmente deciso di regalare ai suoi lettori il seguito di Eppure cadiamo felici, il romanzo d’esordio che l’ha consacrato nell’olimpo degli scrittori. Da allora, il professore più amato d’Italia ha scritto altri quattro libri che hanno scalato le classifiche, è in corso di traduzione in tutta Europa ed è diventato una figura di riferimento per la stampa e la televisione. Incontrare di nuovo Gioia e Lo è un’emozione immensa, perché in fondo non ci hanno mai abbandonato.“

L’articolo Enrico Galiano torna a Fasano per presentare “Felici contro il mondo” proviene da GoFasano.