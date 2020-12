enrico-montesano-polemizza:-“vaccini-frettolosi,-le-cure-ci-sono.-svegliatevi”

Enrico Montesano continua a polemizzare contro il Covid: “Le cure ci sono, perché imporre vaccini frettolosi non sicuri?”. I social si ribellano

Il video in cui Enrico Montesano legge un messaggio reperito in rete è in tendenza su Twitter. L’attore, da sempre polemico nei confronti della gestione del Covid, si è lanciato in una vera e propria ricostruzione delle origini della pandemia, prendendo in prestito le parole di un’utente di nome Vincenza. Montesano ha intitolato il messaggio “Guarda caso“, con riferimento a tutte quelle coincidenze che, dal suo punto di vista, testimoniano il fatto che il virus sia stato ingigantito per scopi di lucro. Addirittura, Enrico parla di un vero e proprio complotto.



Ma il popolo del web si è rivoltato contro di lui.

Enrico Montesano polemizza: “Strumentalizzazione per altri fini”. I social insorgono

La lettura che Enrico Montesano ha voluto offrire rispetto alle origini del Covid non è affatto piaciuta agli utenti. L’attore, attivissimo sul canale Facebook, interagisce spesso con i suoi seguaci, rispondendo alle osservazioni e alle critiche che gli vengono rivolte. E in questa occasione non avrebbe potuto fare diversamente, specie dopo il video postato.

“Non etichettare la mia posizione come negazione – spiega Montesano ad un utente – Purtroppo il Sars Cov 2 c’è, però c’è anche strumentalizzazione per altri fini“. Montesano, attraverso la propria attività sui social, vorrebbe risvegliare le coscienze degli italiani, spingendoli a porsi dei dubbi.

“Le cure ci sono. Perché dunque terrorizzare e rinchiudere o imporre vaccini frettolosi non sicuri?“, prosegue Montesano. In un altro scambio con un follower, l’attore tira in ballo i numeri quotidianamente forniti dal Ministero della Salute. “E le cifre? Sono vere? Dov’è questa pandemia? Sveglia cari miei connazionali “normopàtici” e dormienti!“.

Le esternazioni di Montesano non sono affatto piaciute agli utenti, che hanno riempito l’attore di insulti. La sua banalizzazione del coronavirus è apparsa decisamente eccessiva. “Che Sherlock Holmes questa Signora! Peccato che tutto questo “albero genealogico” non significhi assolutamente nulla“, si legge fra i commenti.