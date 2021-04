enrico-papi:-“io-vittima-di-bullismo-televisivo,-costretto-a-lasciare”

Enrico Papi, 55 anni, oggi sorride. Da qualche tempo è tornato anche protagonista sul piccolo schermo con Guess my age, in onda su Tv8. Sul medesimo canale Sky a breve partirà, con lui al timone, in prima serata “Name that tune – Indovina la canzone”. Eppure non sempre è stato tutto rose e fiori per il conduttore che, qualche anno fa, ha attraversato un periodo difficile dal punto di vista professionale. Di colpo tutte le porte della tv gli sono state sbarrate e stare a galla non è stato semplice.

Papi, intervistato dal magazine Nuovo, è arrivato persino a dire di essere stato vittima di “bullismo televisivo”. Quindi aggiunge che certe cose si possono raccontare altre no, ma sta di fatto che “quando una persona dice di volersi allontanare dalla tv per sua scelta, in realtà è “costretta” da altre persone”.

E ciò è quello che è capitato allo stesso presentatore che, nel momento buio lavorativo, si è aggrappato agli affetti più stretti, alla famiglia che non gli ha mai fatto mancare sostegno. “Quando mi hanno messo nelle condizioni di dovermi allontanare io l’ho fatto con serenità e mi sono dedicato alla famiglia”. L’ancora di ‘salvataggio’ è arrivata da Tv8 che ha deciso di puntare su di lui. Così Enrico è riuscito a lasciarsi alle spalle quel “periodo così difficile”, ripartendo quasi da zero ma con lo stesso entusiasmo degli esordi.

A proposito di famiglia: non sono poche quelle che durante il lockdown sono saltate. Diversi pure i vip marito e moglie che si sono detti addio, non avendo superato la convivenza forzata imposta dalle restrizioni per arginare il virus. L’esempio più clamoroso ha riguardato Belen e Stefano De Martino, che subito dopo la quarantena dettata dalla prima tragica ondata Covid si sono lasciati.

Papi invece non ha avuto alcun problema in tal senso: “Purtroppo molte coppie non hanno retto alla connivenza forzata e si sono divise. Ma non è il nostro caso. Per noi è stata un’altra occasione per trascorrere più tempo insieme e abbiamo scoperto di sopportarci più di quanto potessimo immaginare”.

Papi sposato e felice da 23 anni al fianco della moglie Raffaella

Il conduttore in forza a Tv8 è sposato da 23 anni con Raffaella. Una relazione che non sembra conoscere ostacoli o battute d’arresto. Il segreto dell’intesa e dell’amore? L’essere entrambi “svalvolati” confida ridendo Enrico che aggiunge di non fare mai particolari progetti di coppia se non quelli “più importanti”. Ad esempio? Naturalmente quello di mettere al mondo dei figli. Per il resto in casa Papi si vive alla giornata, così la noia è messa fuori porta costantemente.