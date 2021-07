Enrico Papi ha parlato di quel terribile episodio accaduto anni fa: nel 2017 è successo qualcosa che il conduttore non avrebbe mai immaginato. Ecco le sue parole.

E’ accaduto anni fa, Enrico Papi è ancora sconvolto: ecco le sue parole al settimanale Gente, ha salvato la sua famiglia!

E’ lui uno dei volti più famosi della televisione italiana. Il celebre Enrico Papi, volto di programmi noti come Sarabanda, La Pupa e il Secchione, Guess My Age e Name That Tune, torna in Mediaset. Nella prossima stagione televisiva, 2021/2022, prenderà in mano il timone di Scherzi a Parte! Enrico Papi è sposato con Raffaella Schifino e dalla loro unione sono nati Rebecca e Iacopo. La famiglia ha una seconda casa negli Stati Uniti, dove si trasferisce stabilmente nei periodi di inattività lavorativa. Il conduttore porta con sé un drammatico ricordo, avvenuto proprio in America: riguarda l’uragano Irma.

Enrico Papi parla del terribile episodio: “Per un soffio…”, evento che mai immagineresti possa verificarsi

Enrico Papi ha una seconda residenza in America: è lì che si trasferisce con la sua famiglia nei periodi di inattività televisiva. Una volta, tempo fa, è accaduto qualcosa di inimmaginabile. Ha salvato la sua famiglia dall’uragano Irma, abbattutosi sulla sua residenza in Florida. “Sono abituato a risolvere i problemi della mia famiglia nella vita quotidiana. Certo, in quell’inferno la tensione era tanta, è stato massacrante ma anche dall’altra parte del globo sono riuscito a coordinare la loro evacuazione. Fortuna che, prima che io partissi, con Raffaella avevamo fatto il pieno di carburante all’auto. Sembra un’accortezza banale, ma in quelle situazioni bisogna assicurarsi che le vie di fuga siano praticabili. Quando siamo andati al distributore avevamo davanti a noi tre ore di coda. Ce l’abbiamo fatta per un soffio. Poi mia moglie e i miei figli hanno fatto le valigie di corsa. Giusto il tempo di chiudere le serrante antiuragano, sono saliti in auto e fuggiti”.

Un episodio davvero drammatico ma che per fortuna ha avuto il lieto fine. Enrico Papi l’ha raccontato in un’intervista al settimanale Gente.