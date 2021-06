enrico-papi-‘rimpiazzato’:-al-timone-del-programma-arriva-proprio-lui

Enrico Papi rimpiazzato, non sarà più lui più a condurre il programma: chi vedremo al suo posto.

Eniroc Papi non sarà più nel famoso programma, al suo posto dovrebbe arrivare proprio lui (fonte instagram)

Una notizia che già da un po’ circolava negli ultimi giorni, e che sembrerebbe essere stata confermata, come riporta il sito Tv Blog. A quanto pare, Enrico Papi non sarà più alla conduzione del programma su Tv 8, ovvero Guess My Age-Indovina l’età. Infatti, al posto del conduttore arriverà un altro presentatore molto amato.

Ma qual è il motivo di questa scelta? Dietro questa decisione, c’è una vera e propria svolta per Papi. Ma chi sarà a sostituire il conduttore nella prossima edizione di Guess My Age? Ecco tutto quanto nei minimi dettagli.

Enrico Papi sostituito: al suo posto un altro conduttore, ecco chi è

Una notizia che sembra aver cambiato le carte in tavola, a quanto pare, Enrico Papi non sarà più alla conduzione del programma su Tv 8, Guess My Age, ma al suo posto è in arrivo un altro amatissimo conduttore. Ma cosa si cela dietro questa scelta? Ebbene, per Papi sono in arrivo grandi novità, infatti, entrerà a far parte del gruppo mediaset, dove su canale 5 condurrà la nuova edizione di Scherzi a parte.

Data la definitiva decisione, chi arriverà al suo posto a Guess My Age? Ebbene, come ha riportato lo stesso sul suo profilo instagram, sarà proprio Max Giusti ad arrivare alla conduzione del programma.

Giusti sarà al timone del programma su Tv 8 a partire dalla prossima stagione, quindi, dovrebbe avere il suo inizio a settembre. Una notizia bellissima che ha accompagnato entrambi i conduttori. Siamo sicuri che sia Enrico Papi che Max Giusti daranno il meglio e porteranno l’attenzione degli spettatori a grandi livelli.