enrico-ruggeri-contro-alessandro-gassman,-continuano-a-volare-stracci-e-poi-il-cantante-“mi-ha-…”

Continua la diatriba tra Enrico Ruggeri e il noto attore Alessandro Gassman. Per chi non lo sapesse o non lo ricordasse, alcuni giorni fa il noto attore sembra aver pubblicato un post sul suo profilo Twitter, raccontando un aneddoto accadutogli poche ore prima.

Alessandro Gassman ed Enrico Ruggeri, è guerra sui social

Sembrerebbe che Gassman abbia infatti denunciato alcuni vicini di casa che a suo dire stavano facendo festa all’interno del loro appartamento, violando di conseguenza le norme anti covid, che tutti noi siamo chiamati a rispettare da oltre un anno a questa parte. L’attore avrebbe così chiamato le forze dell’ordine e poi avrebbe anche raccontato l’accaduto su Twitter scatenando una vera e propria polemica. Se da una parte infatti, molti hanno fatto un plauso all’attore per il coraggio che ha avuto nel denunciare il vicino, molti altri invece si sono scagliati contro di lui. In realtà la polemica non è stata portata avanti soltanto da molti utenti Social, ma anche da alcuni personaggi del mondo dello spettacolo. Una tra tutti Enrico Ruggeri, il quale ha commentato l’accaduto pubblicando un post anche lui sui social e da quel momento sarebbe nata una diatriba tra i due.

L’attore blocca il cantante sui social

A distanza di qualche giorno ci sarebbe stato addirittura un secondo round tra i due visto che nel pomeriggio di ieri, il cantautore milanese ha pubblicato su Twitter la schermata che indica come Alessandro Gassman abbia deciso di bloccarlo. Alla schermata poi Ruggeri avrebbe scritto nella didascalia queste parole “Confronto, democrazia, (auto)ironia, in un clima disteso. Mi sa che le battute devo tenerle per me”. Sembrerebbe che Gassman, quindi non abbia visto proprio bene l’attacco di Enrico Ruggeri su Twitter, che a suo dire ha pubblicato alcuni commenti scomodi. A quel punto, dopo il post di Enrico Ruggeri si sono ovviamente scatenati anche i fan del cantante e musicista.

I commenti degli utenti e l’accusa di Vittorio Sgarbi

“Mi sa che Gassmann è bravo ad attaccare ed insultare gli altri ma poi non ha il coraggio di avere un confronto. Tu sii libero Enrico perché sei una rarità in un mondo di ipocrisia. Ed è sempre bello ascoltare e leggere ciò che esprimi: mai banale e si impara sempre qualcosa!”. Questo ad esempio il commento di un utente. Poi c’è anche chi sottolinea che Gassman avrebbe proprio il vizio di bloccare anche per un niente, anche coloro che gli dicono che nell’ultima fiction aveva delle occhiaie molto pronunciate più del solito. Questo infatti, quanto scritto ancora da un altro utente sceso in campo in favore proprio di Enrico Ruggeri. Tra i tanti messaggi sembra che a non passare inosservato sia stato quello di Vittorio Sgarbi, il quale senza mezzi termini, così come lui è solito fare, sembra aver dato del pavido ad Alessandro Gassman.