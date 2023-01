Ensaios para Via-Sacra 2023 começam neste domingo em Limeira; atores podem se inscrever

Apresentações da 31ª edição do evento acontecem nos dias 5, 6, 7 e 8 de abril. Moradores a partir de 8 anos podem se inscrever para participar; veja como fazer. Via-Sacra de Limeira chega a 31ª edição em 2023

Os ensaios para a 31ª edição da Via-Sacra em Limeira (SP) começam neste domingo (29). Atores que querem participar da encenação, que acontece nos dias 5, 6, 7 e 8 de abril, ainda podem fazer a inscrever para o evento.

Com o nome “A Maior História de Todos os Tempos Contada Pelo Povo de Limeira”, a apresentação será realizada na Praça Toledo Barros, e uma semana antes da encenação principal, os atores também se apresentam em um bairro da cidade – que ainda não foi divulgado.

Como participar:

A inscrição é destinada à população em geral.

Podem se inscrever moradores a partir de 8 anos;

Não é necessário experiência prévia.

Os interessados devem se inscrever pessoalmente no Palacete Levy (Largo da Boa Morte, 11 – Centro), de segunda a sexta-feira, das 9h às 17h.

É possível fazer a inscrição pela internet também, preenchendo o formulário que você acessa aqui.

O primeiro ensaio acontece neste domingo (29), das 15h às 17h, no Palacete Levy.

A iniciativa da Via-Sacra é da Prefeitura de Limeira, por meio da Secretaria de Cultura. Mais informações podem ser obtidas pelo telefone (19) 3441-7905.

