Crime aconteceu nesta quarta-feira (8), após uma briga. Enteado foi preso em flagrante. Enteado mata padrasto a facadas em São Luiz do Paraitinga.

Arquivo pessoal

Um homem foi morto a facadas na manhã desta quarta-feira (8), em São Luiz do Paraitinga. Segundo a Polícia Civil, o enteado da vítima cometeu o assassinato.

De acordo com a polícia, o crime aconteceu no bairro Água Santa, na zona rural da cidade. O enteado teria esfaqueado o padrasto durante uma briga.

Vizinhos ouviram a discussão e acionaram a Polícia Militar. O resgate chegou a ser acionado, mas o homem não resistiu aos ferimentos e morreu no local.

Para os policiais, a esposa da vítima teria tentado assumir a autoria do crime e acobertar o filho, mas na delegacia o enteado confessou que esfaqueou o padrasto.

O local foi isolado para perícia e o corpo da vítima levado para o IML. Segundo os vizinhos, a família havia se mudado para o local há cerca de 15 dias.

O homem foi preso em flagrante e levado para a delegacia da cidade. O caso foi registrado como homicídio doloso e é investigado pela Polícia Civil.

