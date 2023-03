Entenda a sua fatura e saiba como calcular o consumo de energia elétrica

Fatura traz informações sobre direitos e deveres É direito do cliente escolher uma entre seis opções de datas disponíveis pela distribuidora para o vencimento da conta de energia.

ASCOM ENERGISA

Uma dica para consumir energia elétrica de forma mais eficiente é entender a composição da conta de luz, que vai muito além de olhar valor e data de vencimento. A Energisa orienta como entender a composição da fatura e acompanhar o histórico de consumo, data prevista da realização da leitura, valores detalhados, além dos canais de atendimento que facilitam o contato com a empresa.

É possível separar o sistema de energia em três etapas básicas: geração da energia, transmissão e, por último, a distribuição da energia que chega ao consumidor final (residências, estabelecimentos comerciais e industriais). Os valores são arrecadados pela distribuidora, por meio da conta de energia, e repassados diretamente às empresas responsáveis por cada uma dessas fases do processo produtivo da energia.

“A conta chega ao consumidor em uma fatura única, mas do valor total cabe à Energisa apenas o valor referente aos serviços de distribuição, o equivalente a cerca de 20% do valor total da conta, ou seja, se o valor da conta for R$ 100, a concessionária fica com R$20 e o restante do valor é repassado para as demais empresas”, esclarece o gerente de Serviços Comerciais da Energisa em Sergipe, Wellington Aranha.

Na fatura de energia, também é possível fazer um comparativo da média diária da energia consumida em relação ao mês anterior para verificar se está utilizando mais ou menos energia no dia a dia. Com isso, o consumidor poderá reavaliar os hábitos diários e, quando necessário, aplicar estratégias de uso consciente para economizar.

“É importante avaliar principalmente a média diária, pois, o valor total da conta pode variar de acordo com o período de leitura que pode ser entre 27 e 33 dias, informação também disponível na conta. Para reduzir a conta e não ter surpresas no final do mês, vale a pena adotar hábitos de consumo consciente de energia além de acompanhar mês a mês o seu consumo”, explica o gerente comercial da Energisa em Sergipe, Wellington Aranha.

Outro ponto importante é a leitura do medidor de energia. Em algum momento, você já deve ter passado pela situação de “fatura pela média”, que é permitida quando o leiturista não consegue ter acesso ao medidor para verificar os números referentes ao consumo no local. Em situações assim, o cliente pode realizar a autoleitura para evitar o faturamento pela média.

Para realizar a autoleitura, o cliente deve realizar a leitura do medidor até três dias antes da data da leitura prevista na conta de energia. O cliente precisa informar à Energisa o número que aparece no visor do medidor/relógio de energia. A informação coletada no medidor pode ser enviada à distribuidora por meio do aplicativo Energisa On ou site http://www.energisa.com.br.

Prazos

O cliente também pode acompanhar a data de vencimento da fatura que deve ser entregue em até cinco dias antes do vencimento. É direito do cliente escolher uma entre seis opções de datas disponíveis pela distribuidora para o vencimento da conta de energia. É dever do cliente manter o pagamento da sua fatura de energia elétrica sempre em dia para evitar transtornos como inclusão do nome nos órgãos de proteção ao crédito, multas e até mesmo interrupção no fornecimento de energia elétrica.

Canais de Atendimento

Site energisa.com.br

Aplicativo Energisa

On (disponível no Google Play ou App Store do celular)

Call Center: 0800 079 0196

