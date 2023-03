Entenda como Campinas passou de referência em arborização urbana no século XIX a pivô de discussão atual sobre corte de árvores

Remoção de árvores após as quedas que provocaram duas mortes, entre dezembro e janeiro, gerou questionamentos da população da metrópole, que há 120 anos era pioneira no assunto. g1 faz resgate histórico para mostrar mudanças. Vista aérea de imóveis de Campinas

Durante os três primeiros meses de 2023, Campinas (SP) vive no centro de uma discussão envolvendo a administração municipal, ambientalistas e a população em relação à necessidade da remoção de centenas de árvores na cidade. A medida do Executivo, que provocou, além de controvérsias, uma transformação na paisagem da metrópole, aconteceu após quedas de espécies gigantes provocarem a morte de duas pessoas entre dezembro e janeiro.

Atualmente pivô da polêmica, Campinas se tornou alvo de críticas em relação à poda e corte das árvores, apontados por parte da população como “excessivos”, mas nem sempre foi assim. Durante parte de seus 248 anos de existência, a metrópole foi referência em arborização urbana no país, principalmente no fim do século XIX, durante o processo de reconstrução da cidade após as sucessivas epidemias de febre amarela.

O g1, por meio de informações históricas e conversa com uma ex-representante do Instituto Agronômico de Campinas (IAC), faz, na reportagem abaixo, um resgate de como o município se tornou referência de arborização e explica como aconteceram as modificações na cidade até chegar aos problemas relacionados à remoção de árvores dos dias atuais.

Papel de destaque

De acordo com a ex-curadora do herbário do IAC, Roseli Buzanelli Torres, a preocupação de Campinas com as árvores após as crises sanitárias no século XIX elevou a cidade a um papel de destaque frente a outros centros urbanos. À época, a arborização era pensada a partir da diversidade na flora e do resgate de espécies nativas.

Local onde atualmente fica a Basílica do Carmo era o ponto da capela da primeira missa

Coleção V8/Centro de Memória-Unicamp

“Campinas sempre teve uma arborização diferenciada, porque se você vai para qualquer cidade do Brasil, por exemplo Belém do Pará, Porto Alegre, você vai ver que a arborização urbana é muito igual, independentemente do ecossistema onde esses centros urbanos ocorrem”, comentou Roseli.

O conceito de Campinas como referência em arborização teve início há aproximadamente 120 anos. Do uso de eucaliptos para a secagem de áreas de várzea e pântanos até a implantação de modelos de urbanização de inspiração europeia, o planejamento da metrópole teve, por muito tempo, um olhar especial para o uso consciente das águas que estavam por todos os lados, e a manutenção disso dependia também da expansão e cuidado das áreas verdes.

Vista aérea de Campinas em 1890

Reprodução/ Arquivo Unicamp

Com o avanço da primeira metade do século XX, este olhar se manteve e foi responsável por ampliar ainda mais a arborização em praças, passeios e vias públicas, dando a Campinas uma paisagem de equilíbrio entre o verde e o concreto.

A atenção estava inclusive na substituição de plantas exóticas, que poderiam trazer algum problema futuro, por plantas nativas e mais adequadas, de acordo com o local de destino. O trabalho sempre foi acompanhado por técnicos botânicos, em especial do Instituto Agronômico, que, além da assessoria técnica, também participavam da seleção e doação de mudas.

As iniciativas ganharam respaldo jurídico para formalizar e garantir a continuidade deste ideal pretendido de cidade. O de maior destaque foi a criação do Código de Projetos em 1934, que regulamentou a obrigatoriedade de reservar espaços públicos para praças e jardins e normatizou a técnica do plantio das árvores.

As preocupações, à época, não tinham uma motivação estética, mas sim de pensar a vegetação urbana a partir de sua função de regulação da temperatura e aumento da área permeável para evitar eventuais problemas com enchentes.

Verticalização

O cenário começou a se tornar mais complexo à medida que as fronteiras urbanas avançavam, sobretudo com a verticalização da cidade a partir da década de 1950 e o aumento populacional.

Vista aérea do Bosque dos Jequitibás, em Campinas

João Mauricio Garcia

Em contrapartida, foi entre as décadas de 1940 e 1970, que a prefeitura e o IAC mais trabalharam juntos. Foram criados viveiros como o arboreto Monjolinho, locais com um grande e diversificado acervo de espécies voltado para a arborização urbana e que serviam como incubadora para o resgate da cobertura vegetal não apenas de Campinas.

“Essa atividade é do pesquisador, de constituir quase que um jardim botânico. Uma coleção de árvores e palmeiras, inclusive exóticas também, mas o que a gente ressalta são as nativas. Ele compartilhava com a prefeitura. Com os responsáveis por essa parte da arborização da prefeitura naquela época.” pontuou Roseli Buzanelli Torres

O movimento recebeu mais suporte com a criação do Serviço de Parques e Jardins e a implantação do Código de Obras de 1959. Além disso, surgiram outros órgãos do governo como a Coordenadoria de Assistência Técnica Integral (CATI) em 1967 e a Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (Embrapa) em 1973.

Posteriormente, em 1975, o Serviço de Parques e Jardins ganhou mais autonomia quando se transformou em um departamento. Três anos depois, o diretor do Departamento de Parques e Jardins (DPJ) elaborou a primeira lei de arborização do estado de São Paulo, regulamentando o setor na cidade.

Auxílio da pesquisa

A criação do Conselho de Defesa do Patrimônio Cultural de Campinas (Condepacc), em 1987, ajudou na proteção de algumas áreas verdes como a área florestal da Fazenda Santa Elisa, que teve seu processo de tombamento aberto ainda em 1989.

Fachada do Palácio dos Jequitibás, sede da Prefeitura de Campinas

Lana Torres / G1

Os centros de pesquisa começaram a estudar cada vez mais o tema com a criação de ferramentas, como o portal de mapas de árvores de Campinas, produzido pela Embrapa. O projeto, iniciado em 2012, tinha como objetivo fazer um levantamento da arborização da área urbana de Campinas por meio de monitoramento por satélite.

O portal Árvores de Campinas dependia de cooperação com a prefeitura, o que ocorreu até 2014. A ferramenta ainda está disponível e é de livre acesso pela internet, mas os dados não são atualizados há 10 anos.

Outra iniciativa foi a elaboração do Plano Municipal do Verde do Município de Campinas, em 2016. O documento tinha como objetivo consolidar as ações de conservação e recuperação das Áreas Verdes de Campinas, programas e metas que norteariam os procedimentos futuros assegurando as funções básicas destas áreas.

Discussão atual, críticas e justificativas do governo

O verão em Campinas foi de chuvas acima da média. Os fortes temporais causaram muitos estragos, alagaram ruas, casas, deixaram famílias desalojadas, derrubaram pontes e provocaram a queda de pelo menos 400 árvores. Uma delas, no dia 28 de dezembro, provocou a morte de um técnico em eletrônica.

Na ocasião, uma figueira branca de 35 metros atingiu um carro e provocou a morte do motorista. Dados obtidos pelo g1, via Lei de Acesso à Informação (LAI) mostram que nos últimos cinco anos Campinas (SP) só realizou laudo técnico sobre as árvores do local após o acidente.

Imagens mostram retiradas de árvores na Lagoa do Taquaral

Reprodução/EPTV

No dia 24 de janeiro, um eucalipto gigante caiu e matou uma criança de 7 anos na Lagoa do Taquaral, e ainda deixou uma jovem gravemente ferida. Diante do contexto, a prefeitura tomou esta medida para avaliar as áreas com objetivo de evitar novos acidentes, e deixou aberto apenas os locais sem riscos por causa das características de vegetação.

A partir disso, a prefeitura, apoiada em laudos técnicos de órgãos especializados, iniciou uma investigação para saber quais árvores também apresentavam risco de queda na cidade e iniciou um processo de manejo – poda ou remoção – das espécies que se enquadravam nesta situação. No início de fevereiro, uma operação para extrair 27 árvores em trechos das avenidas Abolição e Glicério chamou a atenção por conta da mudança repentina de paisagem e gerou críticas da população nas redes sociais.

No Taquaral, um laudo apontou a necessidade de retirada de 181 árvores que estavam “comprometidas”. O parque ficou fechado por dois meses desde a data do acidente até a conclusão do trabalho de manejo. O espaço de lazer foi reaberto no sábado (25).

Já no Bosque dos Jequitibás, resultados de análises do Departamento de Parques e Jardins (DPJ), por meio de engenheiros florestais e biólogos, também recomendaram que 108 árvores do Bosque dos Jequitibás precisariam ser removidas porque estão “condenadas”.

No entanto, pelo local ser tombado, há a necessidade de autorização de alguns órgãos, entre eles o Condepacc, que deu o aval para a retirada das árvores na última quinta-feira . Apesar disso, a prefeitura afirma que as extrações vão começar “somente após todas as autorizações dos órgãos responsáveis”.

De acordo com o Poder Executivo, o bosque é patrimônio estadual tombado também pelo Conselho de Defesa do Patrimônio Histórico, Arqueológico, Artístico e Turístico do Estado de São Paulo (Condephaat) em 1970.

Além da população, políticos e ambientalistas também criticaram a remoção das árvores por parte da Prefeitura de Campinas alegando problemas na avaliação, considerando que, algumas da espécies poderiam ser salvas, segundo eles. Além disso, especialistas apontam corpo técnico muito reduzido para fazer as análises, como alegou o pesquisador Ivan André Alvarez, da Embrapa.

A Comissão Especial de Estudos de Arborização Urbana da Câmara de Vereadores de Campinas emitiu nota de repúdio pela decisão tomada pelo Condepacc de autorizar a remoção das árvores no bosque.

“Foi detectado inconsistências técnicas e legais na elaboração e apresentação do laudo realizado pela Secretaria de Serviços Públicos”, disse o texto da nota.

A comissão convidou um biólogo e um engenheiro florestal que fazem parte de um grupo de estudos sobre a arborização urbana de Campinas para fazer uma nova avaliação no local.

Ouvidos pelo g1, ambos afirmaram que várias das árvores indicadas para extração podem ser salvas. Eles apontam, ainda, uma série de informações que não foram incluídas no laudo da prefeitura e seriam essenciais para permitir a extração.

E o futuro?

O Plano Municipal do Verde foi elaborado com metas de recuperação de áreas degradas, criação de corredores ecológicos, avanço nas ferramentas de gestão, conservação e recuperação a ser implantado ao longo dos dez anos, a partir de 2016.

Uma dessas ferramentas seria o desenvolvimento de um inventário, o qual a prefeitura informou ao g1 que faz há pelo menos dois anos. Trata-se de da catalogação das árvores de Campinas de forma quantitativa e qualitativa, onde são analisadas as condições fitossociológicas e fitossanitárias das árvores. Até o momento já foram cadastradas 34 mil árvores.

Entretanto, no site disponível para o público, é possível encontrar apenas o nome popular, espécie e sua localização. Confira aqui.

Segundo a ex-curadora do herbário do IAC, trata-se de um inventário muito inicial com poucas informações, onde não é possível verificar o estado fitossanitário das plantas. Além disso, até março de 2023, o levantamento contemplava apenas as regiões do Cambuí, Taquaral e Vila Itapura.

Mudas de árvores plantadas em fazenda de Campinas

Reprodução EPTV

De acordo com Roseli, é necessário criar um projeto de coleta de sementes de espécies ameaçadas, em perigo ou raras, aproveitando o que ainda existe nos remanescentes arbóreos do município.

“A gente deveria estar nesse momento, ao invés de ficar podando árvore, cortando e arrancando sem critério, estar discutindo essa questão da biodiversidade da arborização urbana, da diversidade de espécies na arborização urbana por causa da fauna nativa.” analisou.

Existem planos para a reposição das árvores conforme as regras para fragmentos florestais. Em consonância com o Plano Municipal do Verde, até 2026 Campinas deve ter a implantação completa de parques lineares que, somado ao programa de corredores ecológicos, deve contribuir para a recuperação arborização da cidade.

“Só vemos degradação na cidade. Na estrada sai da Rodovia Dom Pedro e vai para a área de proteção Ambiental de Sousas e Joaquim Egídio você só vê uma série de terrenos fechados, ou muro ou alambrado. Como você vai ter corredores ecológicos? Como a fauna pode transitar?” indagou a pesquisadora.

